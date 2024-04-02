Утром 2 апреля в школе в финском городе Вантаа произошел "инцидент со стрельбой", пишет Yle со ссылкой на полицию области Восточная Уусимаа.

Сообщается, что стрельба произошла в здании школы Йокиранта. Полицию вызвали на место происшествия около 9:10 по местному времени (совпадает с рижским).

По предварительным данным, в результате стрельбы погиб шестиклассник, еще два 12-летних ребенка получили серьезные травмы. Президент Финляндии Александр Стубб выразил соболезнования семье погибшего подростка и пожелал скорейшего выздоровления его раненым одноклассникам.

Около 10:00 стрелок, ровесник пострадавших, был задержан в Хельсинки, он не оказал сопротивление. Подозреваемый доставлен в полицейский участок, у него обнаружен пистолет. По предварительным данным, оружие принадлежало родственнику стрелка.

Yle со ссылкой на своего корреспондента на месте событий уточняет, что инцидент произошел на территории начальной школы. Сообщается, что пришедшие на занятия ученики несколько часов провели в здании образовательного учреждения, около 13:00 их отпустили домой.

Вантаа — четвертый по величине город Финляндии, он расположен к северо-востоку от Хельсинки.

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