Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом потерпела неожиданное поражение на состоявшихся в воскресенье местных выборах, которые проходили в условиях глубокого экономического кризиса. BBC разбирается, что этот драматический проигрыш означает для Эрдогана, который потерял контроль над всеми основными турецкими городами.

Главная оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) получила по всей стране 37,8% голосов, а ПСР — 35,5%, сообщает агентство Anadolu. Многие эксперты назвали эти выборы "крупнейшим поражением Эрдогана в истории".

РНП не только смогла победить ПСР по результатам общенационального голосования впервые за 21 год пребывания Эрдогана у власти. Она еще и получила наибольшее число голосов за много десятилетий. Каким же образом это стало возможным?

Экономические проблемы: гиперинфляция и недовольство жителей

Главным фактором, который способствовал поражению правящей партии, стал глубокий экономический кризис в стране. В отличие от многих других государств, где стоимость жизни стала резко повышаться только после 2022 года, когда началась война России против Украины, экономический кризис в Турции продолжается еще с 2018-го. Инфляция в стране превышает 65%, а национальная валюта за последние пять лет потеряла 80% стоимости.

Правительство Турции при президенте Эрдогане часто обвиняют в неспособности понять, насколько тяжело сейчас приходится обычным людям. "Правящая ПСР слишком поздно признала разрушительные последствия экономического кризиса", — сказал "Би-би-си" профессор Бахадир Тюрк из Университета Хаджи Байрам Вели в Анкаре.

Он добавил, что после победы на президентских выборах 2023 года Эрдоган и его партия были настроены "слишком оптимистично в отношении выхода из кризиса". "Мне кажется, это была самая большая ошибка, которую допустили Эрдоган и ПСР", — считает Тюрк.

Фото: AFP/Scanpix/LETA

Во время предвыборной кампании оппозиция много говорила о проблеме растущей стоимости жизни. Популярный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который сражался на выборах против кандидата от ПСР, активно использовал лозунг "Наша страна не заслуживает бедности". В результате он одержал убедительную победу и был избран еще на пять лет. Представлявший оппозиционную РНП Имамоглу обвинял Эрдогана в том, что тот "перевернул законы экономики с ног на голову".

В 2023 году Эрдоган был избран на третий президентский срок подряд и во время кампании обещал восстановить экономику. Однако, как говорят эксперты, на местных выборах 2024 года избиратели выразили свое отрицательное отношение не лично к президенту страны, а к правящей партии в целом.

"Для избирателей не так просто разрушить эмоциональную привязанность к своим лидерам. Но на местных выборах им нужно было голосовать не за лидера [Эрдогана], а за партию. И на этих выборах они захотели выразить недовольство Партией справедливости и развития", — сказала "Би-би-си" профессор Эврен Балта из Университета Озегина в Стамбуле.

Оппозиция расширяет базу

Главная оппозиционная партия, РНП, сохранила власть в самых больших городах Турции, в том числе в Стамбуле, Анкаре и Измире — и получила ее еще в нескольких других центрах, в том числе в Бурсе — четвертом по величине городе в стране. Она приобрела большую популярность даже в традиционно консервативных центральных районах Турции — и это явление многие комментаторы описали как "красную волну" — по цвету, которым успехи РНП отмечались на картах.

Республиканская народная партия была создана отцом-основателем современной Турции Мустафой Кемалем Ататюрком в 1923 году, это светская политическая сила, стоящая на националистических позициях. Ее традиционные избиратели принадлежат к среднему классу и живут в больших городах. С момента создания современной Турецкой республики консерваторы и убежденные мусульмане рассматривали РНП как угрозу их ценностям: исламской добродетели и набожности. В свою очередь РНП обвиняла консервативные политические группы, в том числе ПСР, в продвижении исламистских идей.

Раскол между религиозными и светскими общинами в течение многих десятилетий был определяющим фактором в турецкой политике. Однако в последние годы оппозиционная РНП стала приобретать популярность даже среди более консервативных и религиозных граждан — и это стало одой из причин ее нынешней победы. "С 2017 года, после попытки переворота в 2016-м, РНП прибегла к политической стратегии примирения с консерваторами и покончила с расколом", — считает профессор Балта.

В Стамбуле одним из главных факторов, которые помогли победе Имамоглу, стала поддержка курдской общины. Ее члены голосовали за действующего мэра, хотя в бюллетене присутствовал представитель прокурдской Партии зеленых левых. Балта убеждена, что члены курдской общины решили прибегнуть к стратегическому голосованию. "С одной стороны, есть партия ПСР, серьезный претендент на победу, которая называет их "террористической группой". А с другой, есть партия Имамоглу РНП, которая относится к курдам как к равноправным гражданам. Так что они сделали рациональный выбор и проголосовали за Имамоглу", — объясняет эксперт.

Фото: AFP/Scanpix/LETA

Еще один фактор, который помог оппозиции на этих выборах, — это ее способность донести свой месседж до избирателей. Хотя большую часть СМИ в Турции контролируют поддерживающие правительство агентства, этот контроль нельзя считать абсолютным.

Президента Эрдогана часто обвиняют в монополизации средств массовой информации и введении авторитарного режима. Но Балта напоминает, что авторитаризм может проявляться в разной степени. "Контроль над масс-медиа или политическими партиями в Турции никогда не был таким, как в России — и никогда не будет, — убеждена она. — Здесь все еще присутствует значительная политическая конкуренция и здесь есть оппозиция, обладающая инструментами и возможностями говорить с людьми".

Означает ли это скорый конец правления президента Эрдогана?

Хотя партия Эрдогана потерпела серьезное поражение, эксперты считают, что говорить о конце его политического лидерства слишком рано. Президентские полномочия Эрдогана должны закончиться в 2028 году. За несколько недель до выборов, состоявшихся 31 марта, президент заявил, что нынешний президентский срок станет для него последним.

"Хотя Эрдоган признал, что эти выборы были для оппозиции выдающимися, он все равно остается главной силой турецкой политики и имеет существенное влияние, — говорит профессор Тюрк. — Нельзя забывать, что для большинства избирателей в Турции он все еще является очень уважаемой и любимой фигурой".

Фото: Scanpix/AFP

По словам Тюрка, в прошлые годы успех ПСР обеспечивался гармоничной связкой между "харизматичной властью Эрдогана и работой партийной бюрократии". "Но мне кажется, что такая гармония постепенно размывается, и результаты местных выборов это показывают", — считает эксперт.

Вновь избранный мэр Стамбула Экрем Имамоглу теперь считается одним из главных претендентов на должность президента, хотя он пока не объявлял о намерении принять участие в выборах. По мнению профессора Балты, сохраняя должность мэра, Имамоглу укрепляет свой потенциал как возможного кандидата в президенты.

За два десятилетия правления Эрдоган распространил свое политическое влияние далеко за пределы Турции. Он проявил себя как посредник между Россией и Украиной — и в 2022 году помог заключить соглашение о возобновлении экспорта украинского продовольствия. Президент также расширил торговые связи Турции с многими странами Африки и Азии, стал весомой фигурой на Ближнем Востоке.

Аналитики считают, что настолько серьезное поражение на местных выборах может также "подорвать его международную легитимность". "Имамоглу обещает создать работающую демократическую систему. Мы можем стать свидетелями укрепления финансовых, культурных и политических связей оппозиции с мировыми державами", — предполагает Балта.

Хотя эти выборы нельзя считать концом политического лидерства Эрдогана, они будут представлять серьезный вызов для его власти. Как выразился сам президент Турции, "31 марта для нас не конец, но поворотный момент".

Эрдоган обещает сделать все возможное для возвращения поддержки своих сторонников. Но и оппозиция, ободренная результатами голосования, использует успех для расширения собственного влияния за пределы завоеванных муниципалитетов и попытается укрепиться в качестве реальной политической альтернативы власти.

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