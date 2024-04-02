Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, снижающий предельный возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет. Соответствующая пометка появилась в материалах на сайте Верховной рады во вторник, 2 апреля.

Поправки были внесены в закон "О воинской обязанности". Верховная рада Украины приняла их еще в мае 2023 года, и 5 июня того же года он был направлен на подпись Зеленскому. Однако президент подписал его только сейчас.

При подготовке законопроекта министерство обороны Украины обосновывало его необходимостью пополнения мобилизационного резерва. Изменение в законе позволяет увеличить число граждан, которые могут быть мобилизованы, за счет призывников в возрасте 25 и 26 лет. До этого принудительной мобилизации подлежали украинцы в возрасте от 27 до 60 лет.

Как напоминает "РБК Украина", Зеленский в декабре 2023 года заявил, что готов подписать снизить предельный возраст призыва на военную службу до 25 лет только в том случае, если получит аргументы от военных.

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