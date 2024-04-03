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Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины собирается провести третью с начала войны атаку на Крымский мост, соединяющий материковую Россию с аннексированным Крымом, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники в украинской спецслужбе.

По словам высокопоставленных чиновников ГУР, после двух предыдущих атак разрушение моста "неизбежно".

Военная разведка Украины рассчитывает, что сможет вывести мост из строя в ближайшее время. "Мы сделаем это в первой половине 2024 года", — сказал один из чиновников в интервью британской газете.

По его словам, начальник ГУР Кирилл Буданов уже располагает "большинством средств для выполнения этой задачи". Ожидается, что атаку могут провести с помощью беспилотников.

The Guardian добавляет, что атака на Крымский мост входит в план по "минимизации" присутствия России в Черном море, одобренный президентом Украины Владимиром Зеленским.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Крымский мост дважды подвергся атакам. В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой, разрушив несколько пролетов автомобильной дороги. В июле 2023 года мост атаковали морские беспилотники. После обеих атак движение по мосту на время остановили, возбуждены уголовные дела по статье о теракте. Российское следствие обвиняет в атаках Украину, украинская сторона прямо это не подтверждала.

Украинские морские беспилотники в последние месяцы атаковали несколько российских кораблей в Черном море. Глава украинской разведки Кирилл Буданов в марте 2024 года заявил, что Украина, проводя атаки на корабли, готовится к серьезной операции в Крыму.

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