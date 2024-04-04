Компании из Германии участвуют в восстановлении Мариуполя, разрушенного российскими войсками и захваченного ими в ходе войны России против Украины. Таковы выводы журналистов программы Monitor немецкого общественно-правового телеканала ARD, обнародованные в среду, 3 апреля.

В публикации сообщается, что при поиске свидетельств участия немецких компаний в восстановлении разрушенного в ходе войны украинского города, который был оккупирован ВС РФ и объявлен российским, журналисты опирались на данные сайтов строительных предприятий, деловую документацию, фото- и видеоматериалы.

Цемент Knauf на стройках Мариуполя

В частности, на многих стройках в Мариуполе используется цемент производства компании Knauf, заметили они. По данным ARD, до сегодняшнего дня Knauf имеет 4000 сотрудников в России и делает миллиардные обороты на российском рынке. На запрос редакции в компании указали, что осуждают агрессивную войну России против Украины и соблюдают все санкции ЕС в отношении РФ. Продукция Knauf, выпускаемая в России, предназначена "исключительно для российского рынка", добавили в пресс-службе. На обширный список вопросов, переданный редакцией компании, ответов получено не было, указывает ARD.

Глава комитета бундестага по иностранным делам Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) осудил участие немецких компаний в строительных работах в захваченном городе, считая, что их услуги идут на пользу войне, нарушающей международное право: "В случае с Knauf это весьма очевидно, поскольку они действительно цементируют российскую власть в оккупированных регионах, в том числе в Мариуполе".

Бетонные блоки WKB Systems

Кроме того, на фотографиях и видеозаписях со строек в Мариуполе журналисты ARD заметили бетонные блоки в зеленой упаковочной пленке с названием немецкой компании WKB Systems из региона Мюнстерланд в Северном Рейне - Вестфалии. Среди прочего, эта фирма оснащает заводы по производству бетонных блоков.

Основным акционером компании является российский предприниматель Виктор Бударин. "Таможенные данные, имеющиеся в распоряжении Monitor, показывают, что WKB Systems GmbH в течение ряда лет поставляла целые установки для заводов по производству таких газобетонных блоков одной из российских компаний Бударина - очевидно, той самой компании, продукцию которой Россия использует для укрепления своей власти в Мариуполе", - говорится в расследовании.

В нем указывается, что в отношении Бударина санкций ЕС введено не было. Компания WKB Systems не ответила на просьбу журналистов о комментарии.

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