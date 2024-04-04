"Экономическая правда", проект издания "Украинская правда", выпустила исследование, посвященное декларациям украинских чиновников в период полномасштабной войны. В своей работе журналисты исследовали данные о доходах и имуществе 2200 высокопоставленных чиновников, судей и прокуроров, выбранных случайным образом.

В своем анализе журналисты использовали декларации чиновников за 2023 год, подача которых завершилась 31 марта, а также декларации 2022 года, поданные в начале 2024-го. "Экономическая правда" случайным образом отобрала данные 2200 декларантов на основе 50 самых распространенных фамилий в Украине. Авторы исследования отметили, что единственное, что объединяет декларации в выборке, — это распространенность фамилий. Все данные и код для анализа доступны на Github.

Журналисты проанализировали данные о доходах, купленных автомобилях и недвижимости (квартиры, земля, дома), а также информацию о сбережениях.

Анализ "Экономической правды" показал, что в 2022-2023 годах общая зарплата 2200 чиновников выросла на четверть — с 1,45 млрд гривен (34,2 млн евро) до 1,8 млрд гривен (42,5 млн евро) в год. "Таким образом, средний заработок государственного чиновника вместе с членами его семьи составляет 54 тысячи гривен (1280 евро) в месяц. Обычно это сумма двух зарплат семейной пары", — пишет издание.

Также за два года войны, по данным журналистов, наличные средства и банковские депозиты чиновников выросли примерно на четверть: на 6 млн долларов, на 1 млн евро и на 100 млн гривен (без учета других валют). Общую сумму издание не приводит.

Кроме того, исследование показало, что в 2022-2023 годах каждый третий декларант (721 человек) купил легковой автомобиль, а каждый шестой получил в собственность или в пользование, кроме аренды, квартиру или дом (всего 268 квартир и 90 жилых домов). Издание не приводит данных за предыдущие годы, позволяющие сравнить эти показатели с довоенным периодом.

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