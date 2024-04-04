Восемь человек были арестованы и 14 помещены под домашний арест в четырех странах Европы в рамках международного расследования о хищении 600 млн евро из грантов, выделенных Брюсселем на восстановление Италии после пандемии коронавируса. Об этом пишет Politico.

Задержания прошли в Италии, Австрии, Румынии и Словакии. В полицейской операции приняли участие около 150 правоохранителей, они действовали с одобрения европейских прокуроров.

В рамках операции также были проведены рейды по адресам, связанным с обвиняемыми. Полицейские арестовали объекты жилой и коммерческой недвижимости, конфисковали золото и ювелирные украшения, часы Rolex, автомобили Lamborghini, Porsche и Audi.

По данным полиции, предполагаемую мошенническую схему реализовало международное преступное сообщество, в которое входили "профессионалы, имеющие опыт подачи заявок на государственное финансирование". Злоумышленники использовали "совершенный аппарат" для отмывания денег с применением облачных серверов, криптовалют и методов искусственного интеллекта для создания фальшивых документов.

Италия — крупнейший реципиент европейской финансовой поддержки, направленной на восстановление экономик стран блока после пандемии коронавируса. В общей сложности Рим получил от Брюсселя кредиты и гранты на сумму более 190 млрд евро.

В 2023 году число расследований предполагаемых финансовых преступлений, связанных с расходованием грантов из Фонда восстановления и устойчивости ЕС, резко выросло, ранее заявила Европейская прокуратура. Подавляющее большинство дел начато в отношении средств, выделенных Италии.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram