Сильнейшее за последнюю четверть века землетрясение на Тайване магнитудой 7,4 унесло жизни по меньшей мере девяти человек, пострадало более 700. Но для стихийного бедствия такой силы масштабы разрушений, а главное — человеческих жертв, сравнительно невелики. Для сравнения: в 1999 году землетрясение похожей магнитуды унесло здесь жизни более двух тысяч человек. Благодаря чему такой прогресс стал возможен?

Сандра Оудкирк, исполняющая обязанности посла США на Тайване, в обращении к тайваньскому народу, опубликованном в фейсбуке, написала: "Тайвань продемонстрировал успешную модель предотвращения катастроф, ликвидации последствий стихийных бедствий и гуманитарного спасения для сообществ по всему миру".

Землетрясения на Тайване — не редкость: остров расположен вблизи стыка двух тектонических плит. Многие землетрясения происходят на малонаселенном и в основном сельском восточном побережье.

Землетрясение 1999 года (его на острове называют "землетрясением 921", поскольку оно произошло 21 сентября), разрушившее больше 5 тысяч зданий и ставшее причиной гибели более 2400 человек, заставило правительство пересмотреть строительные нормы и законы о ликвидации последствий стихийных бедствий.

21 сентября стал днем проведения ежегодных учений по ликвидации последствий стихийных бедствий по всему Тайваню. В этот день гражданам на мобильные телефоны рассылаются сообщения об опасности таких бедствий, как землетрясение и цунами, а в школах по всему острову проходят учения по эвакуации.

Однако Тай Юнь-фа, инженер-строитель, возглавляющий тайваньскую компанию Alfa Safe, которая занимается разработкой сейсмостойких строительных материалов, считает, что, хотя ужесточение строительных норм и правил помогло лучше подготовить остров к стихийным бедствиям, некоторые застройщики все еще возводят здания в обход новых норм. "При разработке проектов все еще во главу угла ставится низкая цена, поэтому в этом случае невозможно добиться наилучшего качества", — говорит он.

Фото: BBC News

Зигги Любовски, профессор геотехнического сейсмостойкого строительства в Университетском колледже Лондона, в интервью "Би-би-си" отметил, что многие здания на фотографиях разрушений из Тайваня выглядят довольно старыми и не соответствующими современным стандартам строительства. "Те здания, которые устояли, но покосились — это скорее удача, чем особенности дизайна", — считает он. По его мнению, новые дома, которые будут построены на месте обрушившихся, уже будут соответствовать современным нормам.

"Даже если использовать такой материал, как бетон, он может изгибаться и двигаться, если поместить внутрь железобетона нужное количество арматуры и обеспечить правильную детализацию стали, чтобы получилась гибкая конструкция, способная воспринимать нагрузки от землетрясения, — сказал он. — Она может треснуть. Она может быть частично повреждена, но будет продолжать стоять, удерживая здание в вертикальном положении".

Донна Ву, заместитель директора уездного отделения христианской организации The Mustard Seed Mission в Хуаляне, говорит, что в 2018 году власти реагировали на землетрясение хаотично, и из этого удалось извлечь уроки.

После землетрясения магнитудой 6,4 в 2018 году, в результате которого погибли семь человек, местные власти усилили координацию с правительственными и неправительственными организациями для реагирования на стихийные бедствия и оказания помощи.

На этот раз чиновники округа и полиция, а также другие подразделения, помогавшие эвакуировать жителей пострадавших районов в центре города Хуалянь, работали вместе, чтобы очистить одно из поврежденных зданий, прежде чем оно обрушится при последующих толчках. "[Раньше] все занимались одним и тем же, не было координации, — сказала Ву. — На этот раз у каждой группы свои задачи".

У Тайваня есть еще одна веская причина держать свои системы реагирования на стихийные бедствия в полной готовности. Это возможное нападение Китая, который постоянно усиливает военное и политическое давление на остров. Система оповещения о землетрясениях, передающая сигналы тревоги на мобильные телефоны, — та же самая, которую правительство использует для предупреждения о предстоящем налете китайской авиации.

Фото: EPA/Scanpix/LETA

Тайвань ежегодно проводит учения по гражданской обороне "Миньань". Формально их цель — подготовка к стихийным бедствиям, но в прошлом году в рамках этих учений также отрабатывались действия в случае нападения Китая.

Министерство цифровых технологий Тайваня, которое начало свою работу только в 2022 году и возглавляет деятельность по обеспечению устойчивости коммуникационных сетей, сообщило, что после последнего землетрясения сети, в частности — интернет-коммуникации, практически не пострадали.

В городах и уездах Тайваня круглосуточно дежурят спасатели, готовые практически мгновенно отреагировать на стихийное бедствие.

Например, менее чем через час после последнего землетрясения власти города Гаосюн на юге острова мобилизовали свои спасательные команды для поездки в Хуалянь и отправили их на близлежащую авиабазу в Пингтуне, чтобы посадить на самолеты.

Такие команды регулярно отправляются в другие зоны бедствия по всему миру. В частности, в прошлом году они вылетали в Турцию, где произошло разрушительное землетрясение.

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