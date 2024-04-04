Очередной удар российскими дронами по Харькову усилил разговоры о возможной подготовке России к захвату этого второго по величине города Украины. Военный обозреватель Би-би-си суммирует аргументы за и против того, что российские власти могут строить такие планы.

Три аргумента "за"

1. О необходимости создания "санитарной зоны" вдоль российско-украинской границы рассуждал Владимир Путин. Дело не только в том, что пожелания высокого начальства — закон для подчинённых. В нынешних условиях надёжно обезопасить приграничные области России от обстрелов и рейдов со стороны Украины можно только двумя способами — прекратить войну или добиться крупного военного успеха, отодвинув линию фронта на относительно безопасное расстояние.

Первая опция российскими властями не рассматривается, остаётся вторая. В случае неудачи можно оправдаться: мы не бездействовали, мы пытались.

2. После взятия Авдеевки и ещё нескольких населённых пунктов, продолжающихся российских атак на многих участках фронта и проблем с финансированием ВСУ со стороны США в сознании сторонников войны могло сложиться впечатление общего успеха, когда для полной победы не хватает одного решительного удара. Кто знает — в истории было немало случаев, когда, казалось, намертво стоявшая линия обороны начинала обваливаться от прорыва противника на единственном участке.

В условиях войны на истощение открытие нового фронта играет на руку более сильной стороне, располагающей большими ресурсами.

Плюс пропагандистская составляющая. Оправдать многотысячные потери захватом малоизвестных городков и сёл, вернее, их руин, трудно. Другое дело — Харьков.

3. В России очень много штабных генералов и старших офицеров. Посмотрите на кадры военной коллегии с участием Путина, где они усердно, точь-в-точь как северокорейские военные, записывают в блокнотики ценные мысли вождя. Чем-то их надо занять, не отправлять же в окопы. Почему бы не поручить разработку плана взятия Харькова? В конце концов, не обязательно эти планы реализовывать, пусть будут.

Три аргумента "против"

1. Для наступательной операции на Харьков российскому командованию требуются дополнительно огромные силы. Оценки численности группировки, гипотетически способной взять Харьков, варьируются, военные эксперты чаще всего говорят о 300 тысячах человек. Почему именно столько?

Российская группировка войск "Запад", действующая на Купянском и Лиманском направлениях к востоку от Харькова, насчитывает 80-90 тысяч военнослужащих. Уже более года она ведёт затяжные и в целом бесплодные бои на линии фронта шириной примерно 110 км. Ещё примерно 35 тысяч развёрнуты в приграничных группировках в Белгородской, Курской и Брянской областях — в основном они заняты отражением атак воюющих под эгидой ВСУ добровольческих формирований.

Атака в лоб на такой город, как Харьков, бессмысленна (уже пытались в 2022-м), нужен также глубокий охват с флангов. Необходимо развёртывать соединения на огромном протяжении — от запада Белгородской области до реки Оскол, а это не менее 260 км. Отсюда и цифры в 300 тысяч — с учётом обеспечения численного перевеса при наступательной операции.

Где российская армия найдёт такие ресурсы — большой вопрос. Другие части тоже заняты, "лишних" солдат у них нет, да и провести столь крупную перегруппировку нереально. Сейчас насущная задача российского Генштаба — организовать ротацию и восстановление подразделений, измотанных боями на других направлениях.

2. Чтобы наступать на Харьков, одного численного перевеса мало. Нужно не просто собрать сотни тысяч рекрутов, их надо обучить, провести слаживание, привести вооружение в соответствие со штатными нормами, обеспечить тыловое снабжение, наконец, скрытно разместить на боевых позициях. Если российская армия действительно намерена осуществить в этом году Харьковскую операцию, то время у неё на это очень ограничено.

3. В случае начала крупной военной операции на Харьковском направлении развернутся бои невиданного масштаба. Фронт — это огромная территория как в ширину, так и в глубину, напичканная военными объектами.

Значительная их часть будет располагаться в российских регионах Белгородской и, возможно, Курской и Брянской областей, и станет законной целью украинской артиллерии. Тогда нынешние обстрелы Белгорода покажутся цветочками.

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