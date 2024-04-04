Дания закрыла важный для судоходства пролив Большой Бельт из-за заклинившей ракетной установки на военном корабле, находящемся в порту Корсёр. Днем в четверг, 4 апреля, министерство обороны в Копенгагенезаявило о наличии риска, что ракета может выстрелить. В связи с этим было закрыто воздушное и морское сообщение в районе пролива, пишет Deutsche Welle.

Спустя несколько часов судоходство в проливе Большой Бельт, как и воздушное пространство над ним, были снова открыты, сообщило Минобороны вечером.

Зона риска - в радиусе 5-7 км и на высоте 1000 м

Речь шла идет об активированной, а затем вышедшей из строя ракетной установке на фрегате Niels Juel Королевских ВМС Дании. "Пока ракетная установка не будет деактивирована, существует риск того, что она выстрелит, и ракета может пролететь несколько километров", - указывало ведомство, предупредив об опасности падения обломков.

По данным датского Минобороны, предполагаемый район риска охватывал зону в радиусе 5-7 км от военно-морской базы Корсёр и на высоте около 1000 м над водой в южном направлении.

До 5 апреля в проливе Большой Бельт - самом широком из соединяющих Балтийское море с Северным - проходят военно-морские учения. Проблемы с пусковой установкой возникли в ходе обязательной проверки ракетоносца.

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