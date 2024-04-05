В результате "массированной атаки БПЛА" по Морозовскому району повреждена электроподстанция, пишет губернатор Голубев. В Морозовске находится военный аэродром.

Морозовский район Ростовской области РФ, где расположен военный аэродром Морозовск, в ночь на пятницу, 5 апреля, подвергся "массированной атаке" беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram губернатор региона Василий Голубев.

"По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения", - говорится в его посте. Военный аэродром Голубев не упоминает.

По сведениям "Радио Свобода", на аэродроме в Морозовске базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии ВВС РФ (в/ч 75 392 министерства обороны РФ). На этом аэродроме базируются, среди прочего, фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34.

Между тем украинское онлайн-издание Liga.net пишет, что в ночь на 5 апреля атаке подверглись и другие российские города, где расположены военные аэродромы. В частности, издание упоминает, кроме Морозовска, город Ейск в Краснодарском крае, а также город Энгельс в Саратовской области.

Атаки России по Украине

Как сообщают в Telegram Воздушные силы ВСУ, Россия в ночь на 5 апреля атаковала цели в Украине двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", запущенными из Белгородской области. Кроме того, с мыса Чауда в аннексированном Крыму были запущены по Украине 13 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты все 13 "шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях", - заявили в Воздушных силах ВСУ.

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