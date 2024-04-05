Большинство украинцев по-прежнему одобряет деятельность президента Владимира Зеленского, однако эта поддержка уже не столь высока, как в начале полномасштабного российского вторжения, сообщает русская служба Би-би-си.

Украинцы также продолжают верить в победу в войне, но многие считают темпы мобилизации в Украине слишком медленными.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы "Рейтинг", проведенного по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Украинцев также спрашивали, каким они видят будущее Украины, как далеко вперед планируют свою жизнь и когда празднуют Рождество.

Как украинцы относятся к политике Зеленского

По данным опроса, большинство украинцев — более 60% — одобряет работу президента.

Из них чуть меньше четверти (22%) одобряют ее полностью, и вдвое больше — 41% — склоняются к одобрительной оценке.

Впрочем, эта поддержка, в начале полномасштабной войны с Россией достигавшая 90%, постепенно падает.

В апреле 2022 года таких респондентов было 94%, а в феврале 2023 года — 91%.

Тех, кто полностью или частично не одобряет политику Зеленского, на февраль 2024 года была треть (33%), тогда как в начале вторжения таких было всего 5%.

Впрочем, к остальным органам власти отношение украинцев еще хуже.

К примеру, деятельность Верховной Рады по состоянию на февраль одобряют всего 19% опрошенных, работу правительства под руководством Дениса Шмыгаля — 35%, а местных властей — 47%.

Стабильно высоким остается лишь уровень поддержки Вооруженных сил Украины — 93%.

По-прежнему ли украинцы верят в победу?

Несмотря на скептическое отношение к органам власти, большинство украинцев — 88% — по-прежнему верят в победу над Россией.

Однако теперь число таких людей несколько меньше, чем в начале вторжения — тогда их было 97%.

При этом наибольший процент опрошенных (45%) считает, что Украина сохранит за собой все свои территории, которые были у нее в 1991 году.

16% считают, что Украина вернет территории, подконтрольные ей до 24 февраля 2022 года. Такое же число людей думает, что Украина, наоборот, потеряет некоторые территории.

7% убеждены, что Украина вернет Донбасс, но не Крым. И столько же — что Украина вернет Крым, но не так называемые ДНР и ЛНР.

В то, что Россия сможет полностью оккупировать Украину, верит только 1% опрошенных.

"Недостаточная мобилизация"

Авторы исследования также попросили респондентов выразить свое отношение к мобилизации.

Наибольшая часть опрошенных — более трети (36%) — назвали уровень мобилизации недостаточным.

Несколько меньше трети (30%) считают нынешний уровень мобилизации оптимальным.

Чуть меньше четверти (19%) заявили, что этот уровень слишком высок, и еще 15% затруднились ответить на этот вопрос.

Украинцев также спросили, почему, на их взгляд, люди не хотят идти в армию.

Среди самых распространенных ответов были "страх смерти, инвалидности, плена, неопределенности".

На втором месте был такой вариант ответа, как "несправедливая мобилизация", а на третьем — "нехватка техники, боеприпасов и оружия".

Когда праздновать Рождество

Украинцев также спросили, когда они отмечают Рождество.

Более половины (53%) ответили, что отпраздновали Рождество по григорианскому (или новоюлианскому) календарю, 25 декабря.

11% сказали, что отмечали Рождество 7 января, когда его отмечает Русская православная церковь, пользующаяся юлианским календарем.

Остальные же ответили, что либо праздновали в обе даты (17%), либо не праздновали вообще (19%).

В сентябре 2023 года тех, кто праздновал Рождество 25 декабря, было меньше половины — 42%.

Какие планы строят украинцы

Что касается долгосрочных планов, то опрос показал, что большинство планирует свою жизнь лишь на месяц вперед. Таких 24%.

23% сказали, что планируют свою жизнь более чем на год вперед.

15% вообще не строят никаких планов, еще 12% планируют жизнь на год. Остальные опрошенные могут спланировать жизнь на срок от одного до шести месяцев.

Респондентов также просили сказать, ухудшилась ли жизнь их семьи с экономической точки зрения. Большинство людей (68%) ответили утвердительно.

26% респондентов сказали, что экономический уровень их жизни не изменился. Еще 5% заявили, что их материальное состояние улучшилось.

Что касается прогнозов на ближайший год, то почти половина опрошенных (46%) считают, что их экономическое положение никак не изменится. 18% думают, что оно может несколько ухудшиться, и еще 15% — несколько улучшиться.

Как и кого опрашивали

Опрос был проведен в конце февраля по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Людей опрашивали по телефону на основе случайной выборки мобильных номеров.

В общей сложности было опрошено примерно две тысячи украинцев от 18 лет и старше. Тех украинцев, которые сейчас находятся за пределами страны, опрос не охватил.

Ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.

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