Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за полгода боевых действий в секторе Газа уничтожила 19 из 24 батальонов радикального исламистского движения ХАМАС, признанного в ЕС и США террористическим. Об этом в воскресенье, 7 апреля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе заседания кабинета министров Израиля, на котором обсуждалось участие израильской делегации в переговорах о прекращении огня в секторе Газа в Каире.

"Наши достижения велики: мы ликвидировали 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров. Мы убили, ранили или взяли в плен значительное количество террористов ХАМАС. Мы уничтожили заводы по производству ракет, склады оружия и боеприпасов", - приводит слова премьер-министра израильское агентство Ynet. Нетаньяху добавил, что ЦАХАЛ продолжит "ликвидацию ХАМАС" до тех пор, пока сектор Газа "не будет представлять угрозу Израилю". Премьер-министр также указал, что "прекращения огня не будет" без возвращения 133 заложников, удерживаемых в плену ХАМАС.

Очередные переговоры о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, захваченных ХАМАС, на заключенных в тюрьмах Израиля палестинцев, начались в Каире 7 апреля. Израиль и ХАМАС ведут их через посредников - США, Египет и Катар.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1300 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израильв ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 33 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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