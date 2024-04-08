Вечером в пятницу 5 апреля в Оренбургской области прорвало дамбу — затопленными оказались тысячи домов на левом берегу Орска, началась эвакуация жителей. На следующий день из-за паводков произошел еще один прорыв дамбы — уже на правом берегу. Вода дошла до Оренбурга, пострадали и другие регионы России — там также проходит эвакуация. Русская служба "Би-би-си" рассказывает, что известно к этому моменту о ситуации с наводнением в регионах.

Два прорыва в Орске

МЧС России отчиталось, что из-за аномальных паводков в России оказались подтоплены более 10 тысяч домов в 39 регионах. Но самая сложная ситуация — в Оренбургской области, где дважды прорвало дамбу в Орске.

Ее строительство началось в 2010 году, объект был сдан в 2014-м. Дамба была нужна как раз для того, чтобы защитить город от сильных паводков, которые здесь и раньше затапливали дома. Строительство обошлось в 910 млн рублей (9,1 млн евро по современному курсу), выяснило издание "Агентство". Дамба должна была "навсегда решить проблему угрозы подтопления во время паводков", заявлял в 2010 году тогдашний глава Орска Виктор Франц.

"Паводок этого года — первая и серьезная проверка дамбы на прочность", — писал нынешний мэр города Василий Козупица за два дня до прорыва дамбы.

Первый прорыв дамбы из-за сильного паводка произошел вечером 5 апреля на левом берегу реки Урал — район Старый город в Орске оказался затоплен. Еще до этого из города из-за подтопления было эвакуировано около трех тысяч человек, к утру 6 апреля — еще более 700. Были подтоплены более двух тысяч домов. Утром 6 апреля мэр Орска заявил, что вода уйдет из города не раньше чем через полторы-две недели.

В ту же субботу Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности и нарушении безопасности при строительстве дамбы в Орске. Местная прокуратура сообщила, что прорыв дамбы произошел в связи с "несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии".

Городские власти сообщили, что уровень воды в реке Урал превысил проектный уровень дамбы на 4 метра: дамба была рассчитана на уровень воды в реке в 5,5 м, а вода из-за паводков поднялась до 9,6 м.

Жители Орска рассказывали, что люди срочно скупают бутилированную воду в магазинах, однако местные власти заявляли, что проблем с водой и питанием в городе нет.

К вечеру 6 апреля вода продолжала прибывать, сообщалось об угрозе затопления еще нескольких поселков около города. Спустя почти сутки после первого прорыва дамбы случился прорыв второй насыпной дамбы. На этот раз затопленным оказался правый берег Урала — пострадали поселки Рабочий и Никель, где началась срочная эвакуация.

После этого президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область.

Губернатор региона вечером 6 апреля назвал паводок этого года самым мощным за всю историю. "Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения", — написал Денис Паслер.

Вода дошла до Оренбурга

Глава МЧС Куренков прилетел в Орск утром 7 апреля и назвал ситуацию в регионе сложной.

К тому моменту вода из Орска доходила уже до Оренбурга — было подтоплено более тысячи домовладений недалеко от города. "За сутки Урал у Оренбурга прибавил еще 28 сантиметров", — сообщала городская мэрия. Мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал, чтобы люди добровольно эвакуировались из южных районов и пригородов, расположенных рядом с рекой Урал.

По словам Салмина, утром 7 апреля ситуация в регионе оставалась критической: "Вода прибывает, и в ближайшие дни ее уровень будет только расти. В тех районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произошло, значит нужно немедленно эвакуироваться".

О критической ситуации в Орске заявил и глава МЧС. Он сообщил, что в городе были подтоплены более 4,5 тысяч жилых домов и столько же приусадебных участков, из затопленных районов были эвакуированы более 4 тысяч человек. Куренков объявил паводок в Оренбуржье ЧС федерального характера, а правительство региона сообщило, что ущерб от паводка составляет 21 млрд рублей (20,95 млн евро).

Однако ситуация с водой не стремится к улучшению. Росгидромет сообщил, что 8 апреля паводок достигнет "опасных отметок", а его пик ожидается 10 апреля. В зоне подтопления окажутся Оренбург и Оренбургский район. 9 апреля ожидается пик паводков в Илекском районе Оренбургской области. Стабилизации паводковой ситуации можно ожидать только во второй половине апреля, сообщили в правительстве региона.

"Уезжайте прямо сейчас"

К понедельнику 8 апреля власти Оренбуржья уже неоднократно просили жителей эвакуироваться и продолжают это делать, так как ситуация в регионе не улучшается и затопление затрагивает все больше районов области.

Вечером 7 апреля в Орске начала выходить из берегов еще одна река — Елшанка, сообщил мэр города. "Уважаемые орчане, отнеситесь ответственно к ситуации, соберите необходимые вещи, документы и эвакуируйтесь в безопасное место", — заявил тогда он.

Утром 8 апреля сообщалось о том, что в Оренбургской области затопленными оказались более 10 тысяч жилых домов и более 18 тысяч приусадебных участков.

В Орск стали завозить дополнительные партии питьевой воды и хлеба. Эвакуация также началась в соседнем Новотроицке. Кроме того, в Орске произошел новый прорыв дамбы — около поселка Лесоторговый, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Там вода начала подступать к частным домам.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что ситуация в городе становится все хуже и хуже, по его словам, пик паводка ожидается в ближайшие три дня. "Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас", — написал Салмин и добавил, что полиция и спасатели патрулируют затопленные районы, чтобы бороться с мародерством во время эвакуации.

Другие регионы

Наводнение затронуло не только Оренбургскую область — сильные паводки привели к эвакуации и в других регионах.

В Курганской области из-за ситуации с паводками эвакуировали более 500 человек. 5 апреля глава региона Вадим Шумков сообщал, что под угрозой подтопления могут оказаться более 50 населенных пунктов области и еще десятки садоводств. Ситуация с паводками в Курганской области зависит и от Казахстана, где в городе Акимат увеличили сброс воды из водохранилищ, сообщил губернатор. В регионе введен режим повышенной готовности.

В Самарской области тоже проходит эвакуация — эвакуированы более 800 человек. В регионе затоплены более 300 жилых домов. Паводок здесь начался 4 апреля. "В результате повышения температуры воздуха, активного снеготаяния и последующего подъема уровня воды в реке Большой Иргиз там произошло подтопление 316 жилых домов и приусадебных участков", — сообщало местное МЧС.

О риске затопления целых районов из-за растущего уровня воды в реках Тобол и Ишим предупредило и МЧС Тюменской области. Росгидромет прогнозирует, что к 20 апреля уровень воды в Ишиме может достигнуть опасного уровня. МЧС призвало жителей области не дожидаться прихода воды и покинуть территорию. В зоне самого большого риска — город Ишим и поселения вдоль одноименной реки. В регионе ввели режим ЧС.

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