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В понедельник в Вильнюс прибудут первые военные из приписанной к Литве бригады бундсвера, сообщает LRT. Как ожидается, в столицу страны прилетят более 20 военнослужащих.

Первая группа немецких военных поселится в Вильнюсе и будет заниматься планированием передислокации своих сослуживцев, в том числе координировать работу по обеспечению необходимой инфраструктуры.

"Это важный день для бундесвера. Мы впервые начинаем размещать такое подразделение за пределами Германии на постоянной основе. [...] Многое еще предстоит сделать на литовской стороне, и мы, могу вас заверить, сделаем все, чтобы бригада с самого начала была обеспечена так, как следует", — заявил сегодня на церемонии отправки военных в Литву министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Соглашение о размещении немецкой бригады в Литве было подписано в 2022 году. Всего Берлин планируется передислоцировать в балтийскую страну около 5 тысяч военнослужащих. Они получат возможность привезти с собой семьи.

Ожидается, что на размещение бригады в Литве уйдет несколько лет. Небольшая группа военных численностью до 150 человек приступит к службе уже в этом году. По словам Писториуса, подразделение должно быть полностью укомплектовано к 2027 году.

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