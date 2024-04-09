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Главы Франции, Иордании и Египта в совместном заявлении призвали к незамедлительному прекращению огня в секторе Газа. "Война в секторе Газа и вызванные ею катастрофические гуманитарные бедствия должны быть немедленно прекращены. Насилие, террор и война не могут принести мира на Ближний Восток", — говорится в совместной статье президента Франции Эмманюэля Макрона, короля Иордании Абдаллы II и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, обнародованной во вторник, 9 апреля, в газете The Washington Post и других изданиях.

В статье подчеркивается, что решение на основе сосуществования израильского и палестинского государств — "единственный заслуживающий доверия путь, позволяющий обеспечить мир и безопасность для всех и позаботиться о том, чтобы ни палестинцы, ни израильтяне впредь никогда не должны были пережить ужаса, который они переживают с 7 октября".

В тот день радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Террористы также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому сектору Газу, находящемуся под властью группировки, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 33 тысяч человек, почти 78 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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