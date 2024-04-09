Жители Орска вышли на митинг к зданию местной администрации, после того как из-за прорыва дамбы были затоплены несколько районов города. Часть жителей, вошедших в "инициативную группу", пустили в мэрию на встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером.

Более сотни жителей Орска пришли на акцию на Комсомольской площади, несмотря на предостережение региональной прокуратуры, призвавшей воздержаться от "участия в несанкционированных массовых акциях, особенно в свете установленного режима чрезвычайной ситуации".

Изначально жители районов, пострадавших от затопления, планировали собраться для записи обращения к президенту с требованием повысить размер выплат за потерю жилища. По закону размер компенсации от государства за полную потерю имущества первой необходимости составляет 100 тысяч рублей (995 евро), за частичную потерю — 50 тысяч (497 евро).

Люди собрались у памятника Ленину и начали скандировать "Позор!" и "Путин, помоги!". Как сообщал Telegram-канал "Осторожно, новости", полицейские пытались разгонять пришедших, однако их становилось все больше.

Затем протестующих пытался успокоить вышедший из здания администрации мэр Орска Василий Козупица. Однако, судя по видеозаписям, публикуемым местными СМИ, сделать это ему не удалось, и он под возмущенные крики участников акции ушел обратно в мэрию.

В мэрию пустили также несколько местных жителей, которые вошли в "инициативную группу" для переговоров с властями. Внутри их встретил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. В ходе беседы чиновники несколько раз подчеркивали, что от паводка пострадали не только жители Орска.

Как сообщал Telegram-канал "Урал56.ру", встреча началась с того, что неизвестная чиновница попросила собравшихся "не говорить, что вы здесь самые пострадавшие". "Уважаемые орчане, все точно знают ваши тревоги, у нас в Оренбурге сейчас происходит то же самое. Я точно так же лишилась, как и вы, своего жилья, поэтому не надо говорить, что вы здесь самые пострадавшие. [...] Поэтому я вас прошу относиться с большим уважением к нам ко всем", — сказала она.

Вошедший в кабинет губернатор Денис Паслер сразу потребовал от участников "инициативной группы" убрать мобильные телефоны. "А как мы потом докажем, что [вы] нам такое говорили?" — ответила ему одна из женщин. В итоге съемку разрешили, отмечает "Урал56.ру".

"Первый раз за пять лет взял отпуск и не пошел. Я все дни здесь нахожусь вместе с вами, даже одежду поменять не смог. У меня нет возможности ни поспать, ни помыться. Смотрю, как множество орчан уже купили лодки, у кого-то были свои, ездят спасать в прямом смысле этого слова. Куча территорий, где люди свои деньги тратят, чтобы кормить, поить. [...] Вот это настоящие патриоты. [...] И куча стало появляться на этом фоне других", — сказал Паслер протестующим.

Доступ к мэрии во время встречи губернатора с местными жителями перекрыли, используя полицейские машины, отмечало издание RusNews.

Паслер призвал жителей Орска "сильнее сплотиться" и не обвинять МЧС в бездействии. Ранее глава МЧС России Александр Куренков в эфире телеканала "Россия" заявил, что местных жителей предупреждали об эвакуации за неделю. Местные жители настаивают, что получили информацию о прорыве дамбы уже после затопления.

"Мне сложно комментировать то, что сказал министр по ряду причин. У меня столько случаев в жизни, когда СМИ писали то, что я не говорил. Тысячи раз. Поэтому говорил, не говорил — это еще отдельная история, — прокомментировал это Паслер. — Он вчера приезжал, завтра будет работать в области, он очень переживает".

Губернатор пообещал создать комиссию, которая будет оценивать размеры ущерба и определять размер выплат пострадавшим от наводнения, а также заявил, что жителям затопленных домов не будут начислять коммунальные платежи. Если федеральных выплат не хватит, то деньги будут искать власти региона, заверил Паслер. Он также заявил, что в городе будет построена новая дамба.

Как сообщает местный портал Orsk.ru, один из участников "инициативной группы" на вопрос журналиста, доволен ли он встречей, ответил: "Нет, конечно. Мы общаемся с людьми и с вами [журналистами], а глава ушел".

Вечером 5 апреля во время паводка в Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал, в результате чего в Орске оказались затоплены дома на левом берегу реки. На следующий день произошел прорыв дамбы и на правом берегу.

По данным на утро понедельника, в регионе остаются подтопленными более 10 тысяч домов, 6,6 тысяч из них — в Орске. По словам заместителя главы Минстроя Александра Ломакина, ущерб жилью в результате наводнения в Оренбуржье может превысить 21 млрд рублей (209 млн евро).

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