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Президент Болгарии Румен Радев утвердил состав временного кабинета министров, который должен руководить страной до внеочередных парламентских выборов в июне этого года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Димитар Главчев. С июля прошлого года он руководил Счетной палатой Болгарии, а в 2017 году был спикером парламента.

Основная задача нового кабинета министров — подготовка страны к внеочередным парламентским выборам. Они состоятся 9 июня одновременно с выборами в Европарламент.

Выборы в Болгарии пройдут в шестой раз с 2021 года. По итогам последних, состоявшихся весной 2023 года, коалицию сформировали объединение партий "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил" (ГЕРБ-СДС) и блок, состоящий из партий "Мы продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП-ДБ). Оба блока набрали примерно по четверти голосов избирателей.

Согласно коалиционному соглашению, в течение девяти месяцев правительством руководил представитель ПП-ДБ, экс-министр образования Николай Денков. Предполагалось, что затем на полгода кабинет министров возглавит Мария Габриэль, еврокомиссар по инновациям, науке, культуре, образованию и делам молодежи. Однако участники коалиции не смогли договориться о перераспределении должностей и планах реформирования страны при новом премьер-министре.

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