Министерство торговли Турции ограничило экспорт в Израиль 54 категорий товаров. Ограничения будут действовать до тех пор, пока Израиль не объявит о прекращении огня в секторе Газа, указали в Анкаре, сообщает Deutsche Welle.

Турция ограничивает экспорт в Израиль до тех пор, пока эта страна не объявит о прекращении огня в войне в секторе Газа. Ограничения вводятся на экспорт 54 категорий товаров, в том числе стали, керосина, удобрений, строительного оборудования и машин, сообщило во вторник, 9 апреля, министерство торговли в Анкаре, отметив, что ограничительные меры вступают в силу незамедлительно.

"Это решение будет оставаться в силе до тех пор, пока Израиль в рамках своих обязательств, вытекающих из норм международного права, не объявит о прекращении огня в секторе Газа и не обеспечит беспрепятственный доступ достаточных объемов гуманитарной помощи в этот регион", — указали в турецком Минторге.

Первая серьезная мера Турции против Израиля

Турция ввела эти ограничения после того, как Израиль отклонил ее запрос об участии в сбросе с самолетов гуманитарной помощи для палестинского гражданского населения в секторе Газа. Это первая серьезная мера Турции против Израиля за все время войны в секторе Газа, продолжающейся уже более полугода.

Анкара резко раскритиковала действия израильской армии в секторе Газа, но, несмотря на жесткую риторику, не желает разрывать торговых отношений с Израилем. Из-за этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подвергается растущей критике со стороны преимущественно мусульманского населения этой страны.

6 апреля полиция задержала в Стамбуле десятки демонстрантов, требовавших разрыва торговых отношений Турции с Израилем.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 33 тысяч человек, почти 78 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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