Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Россия начала расследование "финансирования терроризма", к которому, по утверждению Москвы, причастны западные страны. Как заявил во вторник, 9 апреля, Следственный комитет РФ, речь идет о средствах компаний в Украине, которые якобы использовались для "осуществления терактов" в России и за ее пределами.

В сообщении ведомства утверждается, что деньги, которые использовались для совершения террористических актов, на протяжении последних лет поступали, в частности, через украинскую нефтегазовую компанию Burisma, членом наблюдательного совета которой ранее был сын президента США Джо Байдена Хантер Байден.

В СКР заявили, что расследуются "источники поступления и дальнейшее движение" средств в размере нескольких миллионов долларов и причастность к этому "конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада". Следственные органы проверяют "связи непосредственных исполнителей терактов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами", говорится в сообщении.

Россия обвиняет Запад в теракте в "Крокусе"

Москва обвиняет Запад и Украину в том, что они стоят за терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 22 марта, в результате которого погибли 144 человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Представители США заявили, что заранее предупредили Москву о готовящемся нападении. В Москве эти предупреждения назвали провокацией.

Представители оппозиционной в США Республиканской партии в преддверии президентских выборов обвиняют баллотирующегося на второй срок президента Джо Байдена в том, что он ранее помогал своему сыну в его деловых сделках в Украине.

В феврале в США по обвинению в даче ложных показаний против Джо и Хантера Байденов был арестован бывший информатор Федерального бюро расследований Александр Смирнов. По сведениям телеканала CNN, Смирнов признался в сотрудничестве с российской разведкой, в частности, что получал от нее недостоверные сведения о Байденах.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit