Россия начала расследование "финансирования терроризма", к которому, по утверждению Москвы, причастны западные страны. Как заявил во вторник, 9 апреля, Следственный комитет РФ, речь идет о средствах компаний в Украине, которые якобы использовались для "осуществления терактов" в России и за ее пределами.

В сообщении ведомства утверждается, что деньги, которые использовались для совершения террористических актов, на протяжении последних лет поступали, в частности, через украинскую нефтегазовую компанию Burisma, членом наблюдательного совета которой ранее был сын президента США Джо Байдена Хантер Байден.

В СКР заявили, что расследуются "источники поступления и дальнейшее движение" средств в размере нескольких миллионов долларов и причастность к этому "конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада". Следственные органы проверяют "связи непосредственных исполнителей терактов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами", говорится в сообщении.

Россия обвиняет Запад в теракте в "Крокусе"

Москва обвиняет Запад и Украину в том, что они стоят за терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 22 марта, в результате которого погибли 144 человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Представители США заявили, что заранее предупредили Москву о готовящемся нападении. В Москве эти предупреждения назвали провокацией.

Представители оппозиционной в США Республиканской партии в преддверии президентских выборов обвиняют баллотирующегося на второй срок президента Джо Байдена в том, что он ранее помогал своему сыну в его деловых сделках в Украине.

В феврале в США по обвинению в даче ложных показаний против Джо и Хантера Байденов был арестован бывший информатор Федерального бюро расследований Александр Смирнов. По сведениям телеканала CNN, Смирнов признался в сотрудничестве с российской разведкой, в частности, что получал от нее недостоверные сведения о Байденах.

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