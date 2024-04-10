Российские "военкоры" опубликовали видео с флагом России, который, как утверждается, военные РФ установили в селе Первомайское Ясиноватского района Донецкой области.

Судя по геолокации места, видео снято на западной окраине Первомайского. Когда сделана запись, неизвестно.

Украинский OSINT-проект Deep State, близкий к Минобороны Украины, подтвердил, что российские военные захватили западные окраины Первомайского и полностью оккупировали село.

В Минобороны РФ и в Генштабе ВСУ информацию о захвате Первомайского не комментировали.

Первомайское расположено в 10 км к юго-западу от Авдеевки, захваченной российскими войсками в феврале. Бои за село, где до войны жили более двух тысяч человек, шли с августа 2022 года.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!