Над Черным морем у западного побережья Крыма потерпел крушение российский вертолет Ми-24. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Инцидент произошел 10 апреля около 6:00 по московскому времени (совпадает с рижским), когда вертолет совершал плановый полет. По предварительным данным российского Минобороны, причиной крушения стал отказ техники.
О судьбе пилотов не сообщается.
Незадолго до сообщения Минобороны РФ в ВМС Украины отчитались о сбитом над Крымом российском вертолете Ка-27. Позже украинская сторона уточнила, что вертолет взорвался в воздухе, а причины этого неизвестны.
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