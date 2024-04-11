Анкара предложила Киеву и Москве новый проект мирного договора, пишет "Новая газета. Европа" со ссылкой на собственный источник. Соглашение существенно отличается от "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.

По данным "Новой", проект предполагает:

заморозку боевых действий по существующей линии фронта;

обмен пленными по формуле "всех на всех";

гарантию внеблокового статуса Украины до 2040 года;

проведение в 2040 году "общеукраинского" референдума о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумов на аннексированных Россией территориях (голосование должно пройти под международным контролем);

отказ России от препятствования вступлению Украины в Евросоюз;

отказ РФ и США от применения ядерного оружия при каких-либо условиях, а также возобновление действия Договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3) с невозможностью одностороннего выхода из него в будущем;

запрет на "вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства".

Издание не приводит какие-либо подробности о человеке, который передал информацию о существовании такого предложения. При этом "Новая" подчеркивает, что считает вероятность подписания подобного договора "невысокой".

Проект соглашения, о котором сообщила "Новая газета. Европа", существенно отличается от "формулы мира", выдвинутой украинским президентом Владимиром Зеленским в 2022 году. В частности, она подразумевает вывод российских войск со всей территории Украины в международно признанных границах.

"Тем не менее, сам факт появления такого проекта свидетельствует о том, что международное сообщество и отдельные страны продолжают предпринимать усилия для того, чтобы найти способ закончить войну", — пишет "Новая газета. Европа". Издание направило запросы о комментарии в МИД Турции, Украины и России, но на момент публикации не получило ответов.

Накануне власти Швейцарии объявили дату проведения "саммита мира" по Украине: он состоится 15-16 июня, а приглашения будут направлены более чем 100 странам. Зеленский подтвердил, что основой дискуссии будет предложенная им "формула мира". Посольство РФ в Швейцарии уже заявило, что откажется от участия в саммите, даже если получит на него приглашение.

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