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На фоне многократных угроз со стороны Ирана высокопоставленный американский генерал прибыл в Израиль для переговоров по вопросам безопасности. Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Эрик Кьюкилла находится в Израиле, чтобы обсудить с израильским военным руководством "актуальные угрозы в сфере безопасности в регионе", сообщило министерство обороны США вечером в четверг, 11 апреля. Об этом пишет Deutsche Welle.

В сообщении отмечается, что визит проводится раньше первоначально запланированного срока в связи с "последними событиями". Согласно Пентагону, министр обороны США Ллойд Остин 11 апреля встречался с израильским коллегой Йоавом Галлантом, и Галлант заявил ему, что "прямой иранский удар потребует адекватного ответа Израиля против Ирана". По заявлению Пентагона, Остин заверил Галланта в том, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку со стороны США в деле защиты Израиля от иранских ударов.

Угрозы со стороны Ирана

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 10 апреля пригрозил Израилю возмездием за удар по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске, в результате которого в начале апреля погибли 16 человек, в том числе два генерала иранского Корпуса стражей иранской революции (КСИР) и еще пять членов КСИР.

В своей речи Хаменеи заявил, что режим Израиля "должен быть наказан и будет наказан". Ранее с аналогичными угрозами уже выступали президент Ирана Эбрахим Раиси и высокопоставленный советник Хаменеи. Израиль отреагировал на это приведением своих войск в состояние повышенной боеготовности.

Иран - ярый сторонник ХАМАС

Исламская Республика Иран является ярым сторонником палестинского радикального движения ХАМАС, чье масштабное нападение на Израиль 7 октября спровоцировало войну в секторе Газа. В результате этого нападения, по данным Израиля, погибли 1170 человек и еще около 250 были вывезены в сектор Газа в качестве заложников.

Израиль в ответ начал масштабную военную операцию в секторе Газа, в результате которой, согласно палестинским данным, погибли уже более 33,5 тыс. палестинцев и еще более 76 тысяч были ранены. Эти данные не могут быть подтверждены независимыми источниками.

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