Министр обороны Великобритании заявил, что в Украину для уничтожения российских дронов может быть отправлено новое британское лазерное оружие, обладающее высокой мощностью, точностью и низкой себестоимостью поражения целей, сообщает русская служба Би-би-си.

По словам Гранта Шаппса, это оружие может серьезно повлиять на ход конфликта.

Ожидается, что оружие под названием DragonFire начнет поступать на службу к 2027 году, но Шаппс сказал, что хочет "ускорить" производство и сделать его доступным раньше.

В январе были проведены первые и успешные испытания лазера против воздушной цели.

Первоначально предполагалось, что лазер будет принят на вооружение к 2032 году, но, благодаря реформам, направленным на ускорение государственных закупок оружия, он должен быть готов на пять лет раньше.

Во время посещения военного исследовательского центра Портон-Даун министр обороны заявил журналистам, что хочет еще больше ускорить этот процесс.

"Скажем так, оно необязательно должно быть на 100% идеальным, прежде чем его могут получить украинцы", — сказал Шаппс.

Министерство обороны Великобритании заявляет, что ускоренный график является ответом на "быстро меняющуюся среду угроз", с которой сталкивается Великобритания.

По словам Шаппса, они не собираются добиваться совершенства на 99,9%, прежде чем выпускать лазер на "поле боя": его намерены довести до 70%, протестировать в деле, а затем развивать дальше.

"Но на данный момент датой по-прежнему является 2027 год", — сказал Шаппс.

По данным Минобороны, это оружие настолько точное, что оно может поразить монету в один фунт (ее диаметр 23,43 мм, толщина 2,8 мм) на расстоянии километра. Возможно, что это начало пути к созданию недорогой альтернативы ракетам, которую можно использовать для уничтожения таких целей, как дроны.

Успешные испытания этого оружия в январе были проведены на полигоне Министерства обороны на Гебридских островах в Шотландии и были расценены как "важный шаг" в принятии на вооружение лазерного энергетического оружия (LDEW).

Самым большим преимуществом лазеров является стоимость и, теоретически, "неограниченный запас" боеприпасов — при условии, что есть надежный источник электроэнергии. Но большим недостатком здесь является то, что они, в отличие от большинства ракет, могут стрелять только по целям, находящимся в прямой видимости.

США уже несколько десятилетий испытывают оружие направленной энергии. Оно было установлено на нескольких военных кораблях для испытаний и оценки эффективности.

Возможно, Великобритании к 2027 году удастся сделать то же самое, но лазеры еще не опробованы в бою. Военные корабли США по-прежнему сбивают беспилотники хуситов в Красном море обычными ракетами.

Любое предложение отправить британские лазеры в Украину для уничтожения российских дронов пока представляется очень оптимистичным.

Нужды Украины более срочные. Ей необходимы мобильные системы ПВО, проверенные в бою. Поскольку ее энергетическая система постоянно подвергается ударам со стороны России, лазеры, которым требуется источник энергии, вряд ли станут решением этой проблемы для Украины.

Лазерное энергетическое оружие прорезает цель мощным световым лучом. Это оружие прямой видимости, поэтому цель должна находиться от него достаточно близко, хотя дальность действия системы DragonFire засекречена.

Ракеты стоят намного дороже, чем уничтожаемые ими дроны: цены некоторых исчисляются миллионами долларов.

Министерство обороны заявляет, что использование системы DragonFire в течение 10 секунд эквивалентно эксплуатации обычного электронагревателя в течение часа, а один выстрел обходится в 10 фунтов.

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