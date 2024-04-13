Иран захватил в Ормузском проливе контейнеровоз MSC Aries под португальским флагом. Это подтвердило иранское государственное агентство IRNA, сообщает "Медуза".
Судно следовало под португальским флагом из Объединенных Арабских Эмиратов в Индию. После захвата танкер направился в территориальные воды Ирана.
Как пишет Associated Press, контейнеровоз MSC Aries связан с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.
В МИД Израиля обвинили Иран в пиратстве и призвали мировое сообщество объявить Корпус стражей Исламской революции террористической организацией.
Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля после атаки заявил, что Иран "понесет ответственность за решения о дальнейшей эскалации ситуации". При этом напрямую представитель ЦАХАЛ инцидент не упомянул.