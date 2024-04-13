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В ночь на воскресенье Иран запустил несколько волн дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет по Израилю. Системы обороны Израиля и его союзников перехватили большинство ракет и беспилотников, заявил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари.

По данным Армии обороны Израиля, всего было выпущено более 300 ракет и беспилотников. The New York Times со ссылкой на два израильских источника сообщает, что в атаке были использованы 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет "земля-земля". Большая часть из них была выпущена с территории Ирана, некоторые - из Ирака и Йемена.

Системы противовоздушной обороны Израиля сбили подавляющее большинство ракет и дронов. Президент США Джо Байден заявил, что американские войска помогли сбить часть целей. Множество ракет и дронов были перехвачены над территорией других государств. К 7 часам воскресенья Израиль сообщил об одном раненом - по данным Haaretz, серьезные осколочные ранения получила 10-летняя девочка из бедуинской общины в районе Арада. Небольшие повреждения получила авиабаза на юге страны. ЦАХАЛ объявил о том, что жители могут покинуть убежища. Армия остается в режиме повышенной готовности.

Иран впервые в истории нанес удар по Израилю напрямую со своей территории. Атака стала ответом на авиаудар, которому 1 апреля подверглось иранское консульство в сирийском Дамаске. В результате здание было разрушено, погибли семь членов Корпуса стражей Исламской революции, в том числе влиятельный генерал Мохаммад Реза Захеди.

Официально Израиль не признавал свою причастность к этому, но в этом практически никто не сомневался. Тегеран прямо возложил ответственность на израильтян и стал грозить последствиями.

Президент США Джо Байден подтвердил позицию, что поддержка Израиля в его противостоянии Ирану будет непоколебимой.

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