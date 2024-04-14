Иранские военные утверждают, что завершили операцию против Израиля.

«Операция „Честное обещание“… была успешно завершена с прошлой ночи до сегодняшнего утра и достигла всех поставленных целей», — заявил начальник штаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери в интервью государственному телевидению.

Багери заявил, что ответный удар был нанесен по «разведывательному центру» и авиабазе, с которой, по мнению Тегерана, взлетели израильские истребители F-35 для нанесения удара по консульству в Дамаске.

«Оба этих центра были значительно разрушены и выведены из строя, — сказал он. — Мы считаем эту операцию завершенной, и, по нашему мнению, она закончилась».

Израильские и американские власти заявили, что им удалось сбить 99% из около 300 ракет и беспилотников, запущенных по территории Израиля, большинство из них — еще за пределами страны.

Иран обещал ответить на удар по своему консульству в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибло семь членов Корпуса стражей Исламской революции, в том числе влиятельный генерал Мохаммад Реза Захеди.

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