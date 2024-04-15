Вечером в воскресенье завершилось заседание израильского военного кабинета — оно продолжалось несколько часов, но, как сообщают источники западных и израильских СМИ, окончательное решение о том, как Израиль ответит на атаку Ирана, пока не принято.

Как пишет CNN, израильские власти намерены ответить, но еще не определились со сроками и масштабами, а военным, по словам анонимного собеседника телекомпании, поручено продумать дополнительные варианты ответа.

По словам аналитика CNN Барака Равида, израильские министры Бени Ганц и Гади Айзенкот выступали за быстрые действия, но после телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом было решено отложить ответ до понедельника.

Издание Times of Israel сообщает, что заседание военного кабинета продолжалось почти три часа. По данным 12-го канала израильского телевидения, кабинет соберется вновь в ближайшее время.

По словам американских официальных лиц, Джо Байден призвал Нетаньяху тщательно обдумать ответ. Белый дом также предупредил Израиль, что США не будут участвовать в ответных ударах по Ирану, сообщали чиновники в Вашингтоне.

В ходе ряда выступлений на американских телеканалах представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США дали понять Израилю, что стремятся избежать эскалации конфликта. Представители администрации говорили, что такое же послание было передано Ирану по дипломатическим каналам.

В воскресенье также прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором выступили представители Израиля и Ирана.

Израильский постпред в ООН Гилад Эрдан заявил, что Иран необходимо остановить, пока он "не привел мир к точке невозврата, к региональной войне, которая может перерасти в мировую", пишет CNN.

Эрдан обвинил Иран в стремлении к мировому господству и в том, что его нападение доказывает, что Тегерану "нет дела ни до ислама, ни до мусульман", а затем достал планшет, чтобы показать видео, на котором Израиль перехватывает иранские беспилотники над мечетью Аль-Акса в Иерусалиме.

Эрдан также призвал Совбез ООН включить иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани ответил, что Тегеран использует свое неотъемлемое право на самооборону, и у него "нет другого выбора, кроме как действовать". При этом постпред заявил, что его страна не стремится к эскалации или войне, но готова ответить на любую угрозу или агрессию.

"Иран никогда не стремится способствовать распространению конфликта в регионе, не стремится к эскалации или распространению напряженности на весь регион", — сказал он.

Кроме того, американские войска при поддержке эсминцев Европейского командования США в субботу и воскресенье уничтожили более 80 ударных беспилотников и не менее шести баллистических ракет, запущенных в сторону Израиля из Ирана и Йемена, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"CENTCOM по-прежнему готов поддерживать оборону Израиля против опасных действий Ирана. Мы продолжим работать со всеми нашими региональными партнерами для укрепления региональной безопасности", — заявили американские военные.

Среди уничтоженных целей — баллистическая ракета на пусковой установке и семь дронов, пораженных на земле до их запуска из районов Йемена, которые контролируют хуситы.

"Продолжающееся беспрецедентное, злонамеренное и безрассудное поведение Ирана ставит под угрозу региональную стабильность и безопасность американских и коалиционных сил", — добавили в CENTCOM.

Израиль ранее также сообщал об уничтожении беспилотника, запущенного с территории Йемена.

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