На фоне вновь усилившихся российских атак на украинскую инфраструктуру глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Конгресс США одобрить масштабный пакет помощи Украине, который блокируется республиканцами уже несколько месяцев. Палата представителей США должна, наконец, сделать решающий шаг, заявила фон дер Ляйен в интервью RND.

По ее словам, дальнейшее промедление с американской помощью "нанесет вред не только Украине, но и в целом атлантическому альянсу". Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Украина заслуживает поддержки "всех свободных стран мира", и ЕС должен продемонстрировать единство в этом вопросе.

"Автократии во всем мире внимательно следят за тем, оказывают ли демократические государства противодействие в этом вопросе или нет. — указала фон дер Ляйен. — Мы должны направить правильный сигнал, в том числе, чтобы предотвратить военные агрессии в других местах".

Представители Республиканской партии США с конца 2023 года блокируют в Конгрессе принятие нового пакета помощи Украине объемом 60 млрд долларов под давлением экс-президента страны Дональда Трампа, который намеревается в ноябре вновь избраться на пост главы государства. Администрация США настаивает на одобрении дальнейшей помощи. В частности, Пентагон предупреждает, что без продолжения американской поддержки Киеву придется выбирать, какие города он сможет удержать с имеющимися ресурсами.

13 февраля контролируемая демократами верхняя палата американского парламента, Сенат, одобрила законопроект о выделении на помощь Украине, Израилю и Тайваню 95,3 млрд долларов. Киев из них должен получить 60,06 млрд долларов. Однако этот документ может не пройти голосование в Палате представителей, где большинство у республиканцев. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон уже заявил, что законопроект в его нынешнем виде — заведомо непроходной, так как в нем не прописано финансирование мер по усилению защиты южной границы США, на чем настаивают республиканцы.

Россия в последние недели усилила атаки на Украину с применением авиабомб, ракет и дронов. Среди прочих целью этих ударов вновь стала энергетическая инфраструктура Украины.

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