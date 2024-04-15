Российские военные верфи, находящиеся под международными санкциями, получают детали из европейских стран с помощью фирм из Хорватии и Италии, выяснила "Русская служба Би-би-си". Эти верфи строят в том числе корабли для российского военного флота, некоторые из которых были замечены в войне с Украиной.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин прибыл на "Северную верфь" в Санкт-Петербурге, чтобы поднять флаг на трех новых кораблях военно-морского флота. Среди прочих на воду спускали малый ракетный корабль "Наро-Фоминск". Путин тогда заявил, что корабли такого типа раньше "наносили удары по позициям боевиков в Сирии" из акватории Каспийского моря, а сейчас бьют крылатыми ракетами по Украине.

Отметил российский президент и коллектив Зеленодольской верфи в Татарстане. Этот завод — не самая крупная в России верфь, но он является частью российского военно-промышленного комплекса и строит в том числе военные корабли. Среди продукции военного назначения, которая указана в онлайн-каталоге завода, патрульные корабли проекта 22160.

Один из них — тот самый "Сергей Котов", который в марте был потоплен украинскими безэкипажными катерами. Правда, физически "Котов" был построен на заводе в Керчи, но проект разрабатывали на Зеленодольском заводе и там его считают своей продукцией.

Именно Зеленодольский завод (здесь и далее — по таможенным данным из базы Import Genius) в 2017 году закупил для "Котова" втулки для болтов и устройство для впрыска забортной воды (это часть системы охлаждения двигателя) у нидерландского производителя Discom.

Еще один корабль, полностью построенный на Зеленодольском заводе, — ракетный катер на воздушной подушке "Самум". Он также участвует в войне с Украиной, был атакован и поврежден у берегов Крыма в середине сентября 2023 года, но не затонул.

На этих военных кораблях используются детали, произведенные в ЕС, — несмотря на санкции, которые наложили на Зеленодольскую верфь в марте 2019 года. Тогда Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло верфь в санкционный список в связи с "неоправданной атакой на украинские корабли в Керченском проливе" 25 ноября 2018 года, когда украинские корабли, совершавшие переход переход из Одессы в Мариуполь, были силой захвачены российскими военными.

Еще ранее, в 2014 году, с верфью отказался сотрудничать MTU — немецкий производитель двигателей для малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М". Эти корабли входят в состав Каспийской флотилии, Балтийского и Черноморского флотов РФ. В декабре 2023 года корабль "Наро-Фоминск" этого проекта спускали на воду в присутствии Владимира Путина.

Но завод все же нашел решение, и поставки продолжались в 2020 и в 2021 годах — просто не напрямую, а через схемы с посредниками, например, по заказу предприятия "Морские пропульсивные системы". Эта компания производит, среди прочего, собственные двигатели для судов и кораблей, а также занимается поставками оборудования из-за рубежа. О сотрудничестве компании с ВМФ России не раз писали в открытых источниках.

Так в апреле 2019 года в Ленинградскую область приехал груз от зарегистрированной в Латвии Marine systems SIA. Компания поставила оборудование от датских, немецких и нидерландских производителей для установки на ракетных кораблях проекта "Буян-М".

После начала полномасштабного вторжения в Украину верфь практически сразу попала под санкции ЕС — в марте 2022 года. Но завод продолжил закупать оборудование в Евросоюзе и США. Это стало возможно благодаря поставкам через фирмы-посредники, некоторыми из которых подсанкционная верфь владеет совместно с партнерами из Евросоюза.

Сами производители оборудования часто не располагают данными, кто является конечным получателем товара, и не всегда могут удостовериться, что оборудование не попадет на подсанкционные предприятия.

"Санкции санкциями, а дела идут своим чередом"

Осуществлять поставки подсанкционной верфи могут помогать партнеры из Хорватии — в частности, в таможенных данных удалось найти упоминание хорватской компании Adria Winch. Судя по официальному сайту, она поставляет палубное оборудование для гражданских судов и военных кораблей.

Как рассказал "Русской службе Би-би-си" экс-глава компании Миливой Перузович, Adria Winch работает в России уже более 20 лет: "Изначально мы начинали работу на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге и постепенно мы распространили наши связи на всю Россию".

После первых санкций в 2014 году, вспоминает Перузович, руководство компании решило продолжать сотрудничество с российскими партнерами: "Эти санкции сейчас кажутся просто смешными", — рассуждает в беседе с "Би-би-си" Перузович.

В 2016 году верфь вместе с хорватской судостроительной компанией Adria Winch создала в России совместное предприятие "Адриа Винч Зеленодольск" в рамках "программы импортозамещения".

Схема, которой сейчас пользуется верфь, устроена следующим образом. Зеленодольский завод входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс", которая, в свою очередь, принадлежит "Холдинговой компании "Ак Барс" — все компании зарегистрированы в Республике Татарстан. Частью Зеленодольской верфи владеет правительство Татарстана. Холдингу "Ак Барс" в "Адриа Винч Зелендольск" принадлежит почти 51%, остальное — хорватской компании Adria Winch.

Кроме зеленодольской дочки, хорватская компания также является единственной владелицей "Адриа Винч в Москве" — это предприятие также регулярно поставляет запчасти для Зеленодольской верфи. Например, в августе 2022 года было поставлено оборудование, произведенное французским Schneider Electric — на верфь в Зеленодольске отправились электрические реле гидравлической буксировочной лебедки. Поставку совершила хорватская Adria Winch для "Адрии Винч в Москве".

После запроса "Би-би-си" в Schneider Electric начали внутреннюю проверку. В пресс-службе компании подчеркнули, что они работают в соответствии с действующим законодательством.

В большинстве данных, которые удалось найти "Русской службе Би-би-си", поставки для верфи осуществляют хорватская Adria WInch для своих же российских дочек (зеленодольской или московской компаний). Перузович в разговоре с "Би-би-си" подтвердил, что после полномасштабного вторжения России в Украину хорватская компания перестала практиковать прямые поставки на верфи и начала проводить продажи через российскую дочку "Адрия Винч Зеленодольск".

""Адрия Винч Зеленодольск" продавала оборудование в основном Зеленодольской верфи, но не только, — рассказывает Перузович. — Как мне известно, они также продавали оборудование и "Адмиралтейским верфям". После санкций мы перестали практиковать прямые поставки на верфи, и продажи шли через "Адрию Винч Зеленодольск". Но мы не знали, кто является конечным получателем оборудования".

Благодаря номерам проектов судов, указанных в таможенных декларациях, становится ясно, что запчасти предназначаются именно для кораблей российского ВМФ и других силовых ведомств.

В мае 2022 года хорватская Adria Winch поставила своей московской дочке партию оборудования как собственного производства, так и от других производителей из ЕС — например, в поставке от немецкого Spohn & Burkhardt были запасные части для швартового шпиля.

В декларации было указано судно, для которого осуществлялась поставка, — проект 23120. Это суда тылового обеспечения, которые строятся на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. Одно из них — "Всеволод Бобров" — принимало участие в боях за остров Змеиный.

Эти суда по своим характеристикам не могут считаться боевыми кораблями, но, будучи судами обеспечения, они являются участниками боевых действий. На одном из снимков, сделанных в мае 2022 года, видно, что на "Всеволоде Боброве" разместили зенитную установку "Панцирь С1".

Для этого же судна была осуществлена и поставка финских запчастей — тогда же, в мае, в Москву прибыли некие электронные модули — запасные части к швартовому шпилю и сигнальная лампа. Всего за май 2022 года хорватские кораблестроители поставили в Россию запчастей к кораблю проекта 23120 на тысячу долларов.

Последняя поставка для буксира 23120, которую удалось найти "Русской службе Би-би-си", была в июле 2023 года. На этот раз груз для буксира приехал по заказу компании "Морские пропульсивные системы", зарегистрированной в Санкт-Петербурге, из Китая — на буксир поставили интерфейсную плату от шведского производителя Jowa. Поставку осуществила дочерняя компания Jowa, зарегистрированная в Шанхае, оборудование обошлось российским кораблестроителям в 7,5 тысяч долларов.

В таможенных декларациях компаний также удалось найти упоминания буксира проекта NE012, который не несет никакого вооружения, однако был построен и передан Росгвардии. Это российское силовое ведомство, которое участвует в войне в Украине и находится под европейскими санкциями с декабря 2022 года.

Буксир строила верфь в Зеленодольске — для него в марте–сентябре 2022 года хорватская компания поставила зеленодольской дочке расходные материалы и запчасти для лебедок (это один из основных видов продукции Adria Winch) — электронные модули, стальные пружины, даже гайки и шайбы. Согласно стоимости запчастей, указанной в таможенных декларациях, эти поставки обошлись почти в 726 тысяч долларов.

Перузович открыто признает, что из-за санкций поставки в Россию осуществлялись не напрямую: "Мы нашли способ осуществлять поставки через третьи страны. Например, через Турцию, через компании-посредники в Россию. Я также установил связь с посредниками в Китае, и мы продолжали работу: таково было наше решение — продолжать работу [с партнерами в России]. Потому что санкции санкциями, а дела идут своим чередом. И так продолжалось до тех пор, пока мы не продали компанию".

Итальянские детали для военного транспорта

Adria Winch — не единственная европейская компания, которая после полномасштабного российского вторжения в Украину продолжает поставлять запчасти для кораблей военно-морского флота России.

В октябре 2022 в Санкт-Петербург приехал груз немецких запчастей для нового вспомогательного судна проекта 20360M. Задача судов этого проекта — транспортировка боеприпасов и загрузка их на подводные лодки и надводные корабли, которые находятся в открытом море. Это сложные современные суда, они важны для современных военно-морских сил, которые совершают дальние походы.

В России планировали построить два таких судна — "Геннадий Дмитриев" для Черноморского флота и "Владимир Пялов" для Балтийского. Они пока не достроены. Они были заложены на заводе "Вымпел" в Рыбинске, но в июне 2022 года после спуска на воду "Геннадия Дмитриева" их отправили для достройки в Севастополь.

В марте 2023 года издание "Известия" сообщало, что суда вспомогательного флота российского ВМФ, в том числе суда проекта 20360M, в частности, "Геннадий Дмитриев", теперь будут строиться только из "отечественных комплектующих".

Источники издания назвали такой подход "непростой задачей". Отчасти подтверждая этот тезис, в октябре 2022 в Санкт-Петербург из Стамбула прибыл груз запчастей для судового крана судна 20360M — немецкие фильтры для масла от Hydac International и итальянские лампы почти на 13 тысяч долларов.

Краны на этих судах — один из важных инструментов снабжения: с их помощью из трюмов выгружаются различные грузы, которые потом транспортируются на военные корабли. Это не единственный, но один из самых эффективных способов загрузки в открытом море, а в случае больших боеприпасов, таких, как, например, крылатые ракеты — вообще единственный.

Оба судна проекта 20360M имеют такие краны. В таможенной декларации поставок запчастей для судна 20360M прямо говорится, что запчасти поставляются для судового крана этого судна. Производитель судового крана — итальянская компания Melcal. Значится Melcal и среди производителей запчастей, которые приехали для вспомогательного судна ВМФ в октябре.

Основным заказчиком деталей для таких судов стало "Торгово-промышленное объединение "Кронштадт". Судя по данным из открытых источников, торгово-промышленное объединение "Кронштадт", как и "Морские пропульсивные системы", производит собственное оборудование для судов и активно ввозит детали из-за рубежа.

Главный офис компании Melcal, судя по их сайту, находится в Италии, но есть представительства, например, в Германии и Китае, а до недавнего времени — и в России.

Кроме поставок для вспомогательного судна российского ВМФ, турецкие, китайские и зарегистрированные в Гонконге фирмы также активно поставляли оборудование Melcal российским компаниям-посредникам. Например, детали для атомоходов "Федор Ушаков" и "Евгений Примаков" — там в основном поставлялись запчасти для судовых кранов.

Атомный флот

Ледоколы не могут считаться военными кораблями, хотя во времена СССР ледоколы проекта "Арктика" были спроектированы так, чтобы они могли участвовать в войне. Однако "Атомфлот", которому принадлежат атомные ледоколы, с мая 2023 года находится под американскими санкциями как предприятие Росатома.

Для "Атомфлота", и частично на деньги из бюджета Росатома на Балтийском заводе (который также находится под санкциями США и ЕС) в Санкт-Петербурге уже построены три судна — "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Еще три — "Якутия", "Чукотка" и "Ленинград" — находятся в процессе строительства.

Последние три — атомоходы проекта 22220, и для судов этого проекта запчасти продолжают поставляться из ЕС и США через турецкие и китайские компании. Чаще всего заказчиком выступала санкт-петербургская "Рунитор" (входит в группу компаний "Морсудснаб", которая поставляет запчасти, в том числе российскому ВМФ).

Для "Рунитора" и других заказчиков для атомоходов проекта 22220 турецкие компании привезли в Санкт-Петербург испанские сигнальные лампы и буксирный комплекс, немецкие и польские детали к системе пожаротушения, а также итальянские стеклоочистители. Всего на 16,5 млн долларов только за июнь–июль 2023 года.

"Ростамфлот" заявил, что не зависит от поставок зарубежного оборудования и в 2023 году не подписывал контрактов с зарубежными поставщиками.

Зарубежные партнеры ВМФ

Компании, связанные с российским ВМФ, закупают товары у двух основных европейских поставщиков. Это хорватская Adria Winch и латвийская Marine Systems.

Судя по данным из открытых источников, президент и акционер Adria Winch Миливой Перузович регулярно ездил в Россию с 2015 года — посещал и Мурманск, и Калининград, и Татарстан, в том числе матчи хоккейного клуба "АК Барс". В июле 2022 года, как сообщал портал "Корабел.ру", Перузович собирался встречаться с генеральным директором Окской судоверфи, чтобы обсудить детали строительства двух гражданских судов.

В комментариях к этой новости на портале "Корабел.ру" читатели упрекали руководство Хорватии в "антироссийской политике", на что пользователь с псевдонимом Peruzovic Milivoj (Перузович Миливой), парировал, что "Адрия Винч — это не Макдональдс. Наши связи глубже. […] с 2000 года, по 2014 год и постоянно, непрерывно до сегодняшнего дня" (орфография и пунктуация автора сохранены).

В разговоре с Би-би-си Перузович уходит от ответа, знал ли он, что оборудование из Европы предназначается российскому ВМФ:

Би-би-си: Из данных, которые мы обнаружили, следует, что хорватская "Адриа Винч" осуществляла поставки для российского ВМФ и силовых ведомств.

Миливой Перузович: Я отказываюсь это подтверждать [смеется]. Сведения, которые вы обнаружили… Вы сделали хорошее исследование. Возможно, так и есть. Но я отказываюсь это подтверждать. Но я могу сказать следующее: у нас было совместное предприятие [с верфью в Зеленодольске] – "Адриа Винч Зеленодольск". И мы осуществляли поставки для них. А кому они продают – военным, или кому-то еще… Мне неизвестно. […] Но известно вам – даже лучше, чем мне.

Судя по отчетности Adria Winch за 2022 год, одним из основных покупателей оборудования была Россия. За 2022 год сумма поставок в Россию составила более 700 тысяч евро — 21% от общего объема операций Adria Winch. При этом в отчете за 2022 год компания указывает, что санкционные меры Евросоюза "оказывают прямое влияние" на ее деятельность.

В декабре 2023 года у хорватской компании сменилось руководство — компанию купила Global Offshore Engineering, тоже зарегистрированная в Хорватии. Местные издания сообщили, что новым владельцем стал Матко Зуанич. Он фигурирует как владелец также дочерних предприятий Global Offshore Engineering в Турции и ОАЭ.

Перузович рассказал "Би-би-си", что новые владельцы решили отказаться от поставок в Россию из-за возможных рисков, но при этом продолжают сохранять обязательства перед дочерней "Адриа Винч Зеленодольск". Сам Перузович планирует продолжать сотрудничество с Россией и заявил, что сейчас находится в поиске надежных партнеров.

Итальянская Melcal S.P.A — тоже давний партнер российских судостроителей. В 2019 году сообщалось о том, что компания заключила соглашение с корпорацией "Ак Барс" (куда входит Зеленодольская верфь) и торгово-промышленным объединением "Кронштадт". Стороны договорились о поставках в Россию и о производстве итальянского оборудования на российских мощностях.

В ряде публикаций "Кронштадт" называют официальным партнером Melcal на российском рынке. При этом руководство торгово-промышленного объединения открыто заявляет о сотрудничестве с подсанкционными верфями, на которых строятся корабли российского ВМФ.

После начала войны в Украине оборудование Melcal отправляется в Россию не напрямую, а через Турцию, Гонконг или Китай. Всего с октября 2022 года по июль 2023-го российские компании потратили 255 тысяч долларов на оборудование компании, произведенное в ЕС. Это как запчасти для конкретных судов (суда обеспечения российского ВМФ, атомоходы "Федор Ушаков" и "Евгений Примаков"), так и поставки без уточнения проекта судна.

О поставках через зарегистрированную в Латвии Marine Systems писали европейские расследователи еще в 2022 году. "Латвийское радио" и немецкое издание Correctiv также указывали на поставки европейского оборудования для кораблей российских ВМФ. На сентябрь 2022 года, как выяснили журналисты, владельцем зарегистрированной в Латвии Marine Systems числился Игорь Смолин. На момент публикации он находился за пределами Латвии и "искал возможности для продолжения бизнеса где-либо еще в Европе".

Как выяснила "Русская служба Би-би-си", Смолин нашел эти возможности, но не в Евросоюзе, а в России. От активов в Латвии он, судя по данным латвийского реестра юрлица, избавился, и сейчас владелицей Marine systems является Эвелина Смолина. Она не ответила на вопросы корреспондента "Русской службы Би-би-си" в фейсбуке, "Би-би-си" также не удалось связаться с Игорем Смолиным.

Смолин продолжает контролировать российскую компанию с аналогичным названием "Марине системс", зарегистрированную в Санкт-Петербурге. Компания активно закупает судовое оборудование, произведенное в Германии, Японии и США. За 2023 год компания показала рекордную для себя прибыль в 11 млн рублей (против 1 млн в 2022-м).

При этом Смолин не позднее 2009 года подал прошение о гражданстве России и получил его.

Зарегистрированная в Латвии Marine Systems в 2023 году продолжала поставки в Россию, но в декларациях писали, что запчасти поставляются для судов гражданского назначения, хотя партнеры остались те же — они ранее ввозили запчасти для военных кораблей.

В компании Marine Systems не ответили на вопросы "Би-би-си". Но источник, близкий к ней, рассказал, что в сентябре 2023 года многие сотрудники компании были уволены, а деятельность была практически остановлена "в связи с операцией России в Украине. Так как были клиенты в России, перестали идти заказы, деньги и материалы".

Последняя поставка, которую нашла "Русская служба Би-би-си", дизельный генератор для компании "Морские пропульсивные системы", обошлась российским заказчикам в 32 тысячи долларов в июне 2023 года.

Прямые поставки

Зеленодольская верфь продолжает строить корабли для военно-морского флота. 2 апреля 2024 года министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что до 2025 года предприятие передаст ВМФ пять ракетных кораблей, а пятый патрульный корабль проекта 22160 — "Виктор Великий" — вскоре будет спущен на воду.

На этом корабле стоит дизельный двигатель немецкого производителя DEUTZ, который в июне 2019 года (то есть уже после того, как верфь попала в санкционные списки США) Зеленодольскому заводу поставила латвийская Marine Systems.

Adria Winch также продолжает регулярно поставлять детали для российских верфей, на которых строятся военные корабли (это не только верфь в Зеленодольске, но и Балтийский завод), однако после начала полномасштабного вторжения в таможенных декларациях все реже упоминаются номера проектов судов.

Генеральный директор компании "Адриа Винч в Москве" Татьяна Левичева в разговоре с "Би-би-си" представилась главным бухгалтером компании, но подтвердила, что у хорватской компании есть прямые поставки на верфь в Зеленодольске, и со словами "Мы тут ни при чем" бросила трубку.

Всего с февраля 2022-го по июль 2023 года компании, связанные с хорватской Adria Winch или ее дочерними предприятиями в России, поставили запчастей на 1,2 млн долларов.

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Итальянские Speich, американская Eaton, чешские Vítkovice Cylinders, немецкая Ventil Technik и шведская Jowa подчеркнули, что не поставляли свою продукцию ни напрямую в Россию, ни компаниям-посредникам, которые затем продали запчасти подсанкционным верфям.

Производители W. Gessmann, Honeywell international, Hydropress Hydraulika, Pernow Armaturen, Grundfos DK, Fluidmecanica, Skum, Spohn & Burkhardt, Deutz, Schneider Electric не ответили на запросы "Русской службы Би-би-си".

Российские "Морские пропульсивные системы", "Марине системс", торгово-промышленное объединение "Кронштадт", "Адриа Винч Зеленодольск", Росатомфлот не ответили на запросы "Русской службы Би-би-Си".

Хорватская Adria Winch и итальянская Melcal также не ответили на запросы "Русской службы Би-би-си".

"Русская служба Би-би-си" благодарит хорватское издание "Оштро" за помощь в подготовке материала

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