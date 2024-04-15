В Казахстане вступают в силу поправки в законодательство, усиливающие права женщин и безопасность детей и возвращающие уголовную ответственность за бытовое насилие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на "совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактика и пресечение преступлений в отношении женщин и детей".

Новые нормы предусматривают восстановление отмененной семь лет назад уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью, а также за нанесение побоев. За легкий ущерб здоровью нарушитель получит штраф размером до 200 месячных расчетных показателей (МРП, более 1500 евро), либо будет привлечен к общественным работам на 200 часов или отправлен под арест на 50 суток. За нанесенные побои с особой жестокостью в отношении детей и лиц, выполняющих профессиональный или служебный долг, предусматривается наказание до 2 лет лишения свободы.

За доведение до самоубийства или склонение к нему предусматривается наказание в виде лишения свободы до 9 лет, за пропаганду самоубийства — штраф в размере 200 МРП.

Также вводятся штрафы за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетних, принудительную высадку детей до 16 лет из общественного транспорта. Арест до 40 суток или общественные работы на 200 часов предусмотрены за сексуальные домогательства к лицам, не достигшим совершеннолетия. На срок от 10 до 15 лет будут наказываться причастные к похищению и незаконному лишению свободы детей до 16 лет. Совершившие сексуальное насилие в отношении детей будут приговариваться к пожизненному заключению.

Мажилис — нижняя палата парламента Казахстана — одобрил поправки 28 февраля, Сенат — 11 апреля. Утверждение законопроекта проходило на фоне рассмотрения в суде дела в отношении бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого убийстве своей гражданской жены Салтанат Нукеновой, совершенном с особой жестокостью. После смерти Нукеновой в Казахстане усилились требования вернуть уголовную ответственность за побои в семье. Ответственность за домашнее насилие в Казахстане в 2017 году была декриминализована.

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