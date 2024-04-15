Париж привержен идее глобального "олимпийского перемирия" на время Игр, которые пройдут в этом году во французской столице. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью RMC и BFMTV.

"Мы сделаем все, чтобы было олимпийское перемирие, мы будем над этим работать. Это то, к чему я действительно постараюсь привлечь многих наших партнеров. [...] Игры — это время дипломатии и мира", — считает Макрон.

Французский лидер отметил, что попросит помощи в организации "олимпийского перемирия" у председателя КНР Си Цзиньпина, который, как ожидается, посетит Париж через несколько недель. По словам Макрона, его китайский коллега проделал "ту же работу" перед Зимней Олимпиадой 2022 года в Пекине.

Идея олимпийского перемирия восходит к античности, когда враждующие греческие полисы соглашались сложить оружие на время соревнований. С 1992 года эту традицию поддерживает Международный олимпийский комитет, регулярно обращающийся к правительствам с призывом отказаться от боевых действий на период проведения Олимпиады.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

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