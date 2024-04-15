Вице-президент США Камала Харрис провела конфиденциальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года и попросила Киев воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники в американской администрации.

Чиновники Белого дома полагают, что удары по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на энергоносители и вызвать более агрессивные действия России против Украины.

Как утверждают собеседники издания, просьба Харрис "вызвала раздражение" Зеленского и его команды. По их словам, президент Украины "отмахнулся" от рекомендации вице-президента США, не выясняя, отражает ли она консенсусную позицию администрации Джо Байдена.

В последующие недели Вашингтон подтвердил это предупреждение в многочисленных беседах с Киевом. В частности, об этом заявляли высокопоставленные представители Пентагона и разведки США, а также советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, посещавший Киев в марте, пишет WP.

С начала 2024 года украинские беспилотники нанесли более 10 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища. По подсчетам Reuters, по меньшей мере семь российских заводов остановили мощности по переработке нефти из-за атак украинских беспилотников в первом квартале 2024 года.

В конце марта Зеленский говорил, что США не поддерживают атаки украинских беспилотников на российскую энергетическую инфраструктуру. По его словам, реакция США на это "не была положительной". Позже он отметил, что западные партнеры должны поддерживать такие удары по российской инфраструктуре в ответ на обстрелы украинских территорий.

Российские войска в последние недели увеличила интенсивность ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал эти удары ответом на обстрелы российских энергообъектов, а также частью процесса "демилитаризации" Украины.

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