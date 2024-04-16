Еврокомиссия одобрила представленный Киевом план реформ в Украине, являющихся предпосылкой для выплаты этой стране макрофинансовой помощи в объеме 50 млрд евро в течение ближайших четырех лет - с 2024 по 2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба ЕК в понедельник, 15 апреля.

Указывается, что одобрение Еврокомиссией украинского плана реформ "подготовило путь для регулярных выплат в рамках программы Ukraine Facility". Финансирование в рамках этой программы призвано помочь Киеву "поддерживать функционирование администрации, выплачивать зарплаты и пенсии, обеспечивать основные государственные услуги, а также поддерживать восстановление и реконструкцию Украины, в то время как она продолжает защищаться от российской агрессии".

Финансовая поддержка в рамках плана по Украине (Ukraine Plan) будет предоставляться при условии, что Украина "продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы", подчеркивают в Еврокомиссии.

Украинский план реформ

Уточняется, что план Украины определяет 69 реформ и 10 инвестиций, разбитых на 146 количественных и качественных показателей. Эти реформы охватывают 15 сфер, включая энергетику, сельское хозяйство, транспорт, цифровизацию и перевод экономики на "зеленые" рельсы, человеческий капитал, а также государственные предприятия, среду для ведения бизнеса, государственные финансы и децентрализацию.

"Стратегия Украины для реформ и инвестиций предлагает прочную основу для создания при восстановлении более современной и процветающей Украины, находящейся на пути к ЕС, - заявила в этой связи председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). - Сегодняшним предложением мы еще раз демонстрируем, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что мы готовы предоставить столь необходимую финансовую поддержку".

Теперь у стран - членов ЕС есть один месяц, чтобы одобрить на национальном уровне украинский план реформ, являющийся предпосылкой для выплаты макрофинансовой помощи. После этого будет возможно осуществить выплату до 1,89 млрд евро в виде предварительного финансирования на время, пока не начнутся регулярные выплаты, связанные с реализацией плана реформ.

Макрофинансовая помощь ЕС Украине

33 млрд евро из 50-миллиардного пакета макрофинансовой помощи, предназначенной для поддержки восстановления Украины и ее модернизации, будут выданы Киеву в виде кредитов. Остальная сумма - в виде грантов, не предполагающих возвращение. В конце марта Украине было выплачено 4,5 млрд евро в качестве аванса. Выплата остальной суммы из пакета макрофинансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility привязана к проведению намеченных в плане реформ.

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