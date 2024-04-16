На "новых российских территориях" – в аннексированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины – по официальным данным, осталось чуть более 2 млн жителей. Многие из них – пенсионеры, которые получают пенсии из Украины, и на переводе этих средств в рубли вырос новый бизнес. Большая часть украинских предпринимателей осталась без своего имущества, некоторые заводы россияне переориентировали на выпуск продукции для армии.

Под российской оккупацией сейчас находится 18% территории Украины: около трех тысяч населенных пунктов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, а также аннексированный еще в 2014 году Крым. С 1 июля 2023 года российские власти создали на территории оккупированных областей так называемую " свободную экономическую зону ". Зарегистрированные здесь компании при соблюдении определенных условий могут вообще не платить налоги в российский бюджет. Сейчас такая регистрация есть у всего 111 компаний, и это лишь крайне незначительная часть предприятий, зарегистрированных на оккупированных территориях. Среди них много крупных предприятий, ранее принадлежавших украинцам.

Как отнимали

Весной прошлого года базирующаяся в Риге “Новая газета Европа” опубликовала расследование действий российских властей по отношению к украинским предприятиям, расположенным на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По данным издания, основанным на официальных заявлениях оккупационных властей, к декабрю 2022 года только в Запорожской области они “установили контроль” над 400 предприятиями и “ввели на них внешнее управление временных администраций”. Это было сделано якобы потому, что собственники заводов “покинули регион”. Недвижимое имущество объявлялось бесхозным, и если собственники не объявлялись, например, в течение 10 дней, его “национализировали”. Фактически, это был самый настоящий захват собственности.

Затем украинские предприятия получали регистрацию в России, в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). В декабре 2022 года российская “налоговая” насчитала на оккупированных территориях 30 тысяч компаний. У некоторых из них сменились собственники. При этом данные многих предприятий в российском реестре закрыты. Это может говорить о том, что они по-прежнему принадлежат бывшим владельцам или тем россиянам, которые не хотели бы разглашать факта владения бизнесом на оккупированной территории.

Как теряли и сохраняли

Есть и случаи, когда украинские собственники сохраняли контроль над своими предприятиями. По украинским законам это преступление. Так, в июле прошлого года в Киеве был арестован бывший народный депутат от ныне запрещенной партии “Оппозиционная платформа - за жизнь” Александр Пономарев. В Бердянске ему принадлежали около 30 предприятий, в том числе производитель сельхозтехники «Бердянские жатки». Оккупационные власти, правда сообщали , что национализировали эти компании, а его интернет-приемная писала, что он был задержан оккупантами, 10 дней пробыл в плену, а потом оказался в реанимации. Его предприятия даже, якобы, приостанавливали работу в знак протеста. Однако, СБУ сочло, что депутат схитрил, перерегистрировал компании в России и продолжал руководить ими после отъезда в Украину. В том числе - продавал топливо российской армии. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.

Есть и противоположные примеры. Так, Евгений Садженица, директор Токмакского гранитного карьера в Запорожской области отказался сотрудничать с оккупационными властями. В итоге карьер был просто захвачен российскими военными. С украинскими собственниками никто даже не разговаривал.

Завод был прибыльным. В 2021 году заработал 50 миллионов гривен (1,5 млн евро). Теперь им владеет компания россиян, выходцев из Донецкой области и Крыма, связанных с бывшим депутатом Госдумы от аннексированного Крыма Андреем Козенко. “Под контролем военных оказались зернохранилища, пищевые производства, промышленные цехи, рынки, сети аптек, торговые центры”, - писала “Новая Газета Европа”. Всего издание насчитало в Мелитополе, Бердянске, Мариуполе, Лисичанске и Северодонецке 907 перерегистрированных компаний. Журналисты выяснили, что в 20 из них сменился учредитель. Еще 239 компаний были созданы с момента оккупации. И только у 262 из них всех в российском реестре был указан собственник. Очевидно, владельцам остальных не нравится судьба украинского депутата Пономарева или перспектива оказаться под санкциями.

Имущество тех, кто отказался перерегистрировать компании в России, конфисковывали. Таких объектов “Новая газета” насчитала 4 тысячи только в Запорожской области. Некоторые украинские бизнесмены также оказались не прочь поживиться чужим имуществом. Так, украинский бизнесмен Александр Гоик захватил мелитопольские бензоколонки крупных сетей «ОККО-ЛАЙТ» и «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ», а затем стал торговать на них российским топливом из Крыма. Прибылью он делился с администрацией. Украинская прокуратура подозревает его в коллаборационизме.

30% от всех украинских предпринимателей, по оценке украинского мэра Мелитополя Ивана Федорова, не уехали из города и продолжают вести бизнес. Сотни других обратились в полицию и СБУ чтобы зафиксировать захват своего имущества.

Как именно российские оккупационные власти закрепляют права собственников недвижимого имущества на оккупированных территориях - неясно. В России существует электронный кадастровый реестр недвижимости, который поддерживает специальное ведомство, Росреестр. Подтверждением права собственности на недвижимое имущество в России является выписка Росреестра, в которой указывается кадастровый номер объекта и его границы на кадастровой карте с указанием координат. Российской кадастровой карты для оккупированных территорий Украины, кроме Крыма, до сих пор не существует.

Как используют награбленное

Некоторые захваченные предприятия используются для военного производства. Завод сельхозтехники "Бердянские жатки" в 2023 году выпускал противотанковые ежи и буржуйки для российских военных. «Мелитопольский мясокомбинат» после захвата продолжал выпускать колбасу, а затем его помещения использовались как морг для трупов российских солдат. Железобетонный завод в Бердянске стал делать “зубы дракона” для российской “линии Суровикина”. Как писал литовский Delfi в декабре прошлого года, “Мелитопольский завод автотракторных запчастей” изготавливает снаряды для российской армии. Заработки на всех этих предприятиях крайне невелики.

В захваченных базах отдыха на берегу Азовского моря поселили российских военных и устроили госпиталя. Оборудование некоторых предприятий оккупанты разрезают на металлолом. Есть производства, которые стали подрядчиками крупный российских холдингов. Например, мелитопольский завод “Свитанок” теперь производит запчасти для российских локомотивов для российского железнодорожного гиганта "Трансмашхолдинг". Завод даже получил кредит от российского Фонда развития промышленности. Собственником завода, по данным Delfi, стал его бывший украинский директор - Виталий Герявцев. Он перешел на сторону оккупантов.

Российские власти захватили и коммунальное хозяйство и энергетику. Плату за электроэнергию собирает компания "Таврия-Энерго", хотя электричество поступает в том числе и из Украины. Кроме того, под контролем России сейчас находится примерно 20% украинских сельскохозяйственных земель.

Все расчеты на этих территориях обслуживает единственный российский банк - принадлежащий государству “ Промсвязьбанк ” (ПСБ). С 2018 года через этот банк проходят платежи российского бюджета оборонным предприятиям. Председатель банка - Петр Фрадков, сын Михаила Фрадкова, личного друга Путина, российского премьера в 2004-2007 годах и главы Службы внешней разведки. С февраля 2022 года ПСБ и сам Фрадков находятся под санкциями ЕС, США и их союзников.

Остались одни пенсионеры

Кто работает на всех этих захваченных предприятиях? Украинские медиа со ссылкой на местные источники утверждают, что большинство работников уехали. Так, сантехников в разрушенный Мариуполь привозят из Санкт-Петербурга, города, “взявшего шефство” над захваченным городом.

МВД РФ в сентябре 2023 года сообщило, что за год российские паспорта на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей получили 2,2 млн человек. В то же время, согласно данным Социального фонда РФ, за 2023 год в России прибавилось 2 млн пенсионеров. Можно предположить, что пенсионеры составляют основное население оккупированных территорий. Это наблюдение подтверждается свидетельствами украинских беженцев, с которыми общался Delfi - все они говорят, что на оккупированных территориях остались старики.

Кроме копеечной российской, многие из их продолжают получать украинскую пенсию. На оккупированных землях живет много бывших шахтеров, у них большие выплаты. Однако получать свою украинскую пенсию в России они не могут - между воюющими странами нет финансового сообщения. Расплачиваться украинскими карточками или наличной гривной в России тоже нельзя. Поэтому на оккупированных территориях процветает бизнес так называемых “менял” - посредников, помогающих живущим в регионе пенсионерам получать свои деньги в рублях.

Пенсия через крипту "У меня свой круг постоянных клиентов, – рассказывает Андрей, "меняла" из Донецка. – Старики часто ничего не понимают в смартфонах, я езжу со своим планшетом и делаю в день до 8 видеозвонков, связываю банк и клиента. На эти видеоконференции надо записаться заранее, назначить время для созвона и верификации человека". До 30 марта украинский пенсионный фонд делает "сверку": пытается понять, кто из клиентов на оккупированных территориях после двух лет войны уже умер. Андрей признается, что у него есть клиенты, которые годами получают деньги за умерших стариков. Есть один пожилой человек, который служит инструктором в армии и получает, кроме российской, еще и украинскую пенсию. "Оно вроде все просто. У меня счет в "Ощадбанке" тоже есть, – объясняет Андрей. – Пенсионер просто переводит мне деньги в Украине, а я ему тут отдаю в рублях. Но финансовые приложения у банка двух видов – старого и нового образца, в старом надо запускать любую транзакцию с помощью смс, а их же поймать здесь – такой геморрой!" Действительно, на оккупированной территории нет украинской сотовой связи, но в некоторых местах, известных таким специалистам, как Андрей, все еще можно поймать сигнал украинской сети "Водафон". Например до захвата российской армией Авдеевки ее можно было поймать на окраинах Ясиноватой, в поселке Октябрьский в Донецке, на железнодорожном вокзале в Макеевке. В этих местах с телефонами клиентов менялы ловят смс и сразу перегружают приложение. "Понимаешь, если пожилая женщина ко мне пришла, значит, она уже мой клиент и я лишних денег с нее не беру: просто ставлю ей в телефон новое приложение без всяких предупреждений, — говорит Андрей. – И процентов никаких давно не беру за обналичку – стариков это только пугает и путает. Мой заработок – он на курсе обмена в цепочке гривна-крипта/доллар – рубль". В январе 2024 года криптовалютная биржа Binance объявила, что прекращает работать с рублем. В результате отдельно от биржи появился обменник для условной пары "рубль-доллар", и все пошло на новый круг, но с дополнительными операциями. Мы попросили Андрея описать злоключения условной бабушки, у которой на украинском счету накопились большие деньги – 15 000 гривен (360 евро). “Ко мне приходит бабушка-пенсионерка со счетом в "Ощадбанке", на котором у нее 15 000 гривен, — начинает Андрей. — Мы смотрим: какое у нее приложение в телефоне? Либо новое, в котором можно перекидывать ее деньги на другой счет без подтверждения [с помощью] смс, либо старое, при котором нужен логин, пароль и смс, который надо подловить где-то на нашей территории, чтобы просто перекинуть деньги… Вот обращается ко мне такой человек, и я его деньги перекидываю себе. (..) Итак, эти пятнадцать тысяч у меня на карте украинской, я их перевожу на свой аккаунт на криптовалютной бирже Binance, захожу следом в обменник, где есть P2P-торговля (обмен криптовалютами между частными лицами напрямую – Ред.). Там я за гривны покупаю криптомонету Tether (USDT), цифровой эквивалент доллара, нахожу в продаже сумму, которая мне нужна (допустим те же 15 тысяч гривен), потом продаю USDT за рубли, вывожу их на свой счет в Сбербанке в Ростове-на-Дону, считаю курсы, свой интерес и выдаю бабушке рубли за вычетом своего заработка". При такой операции Андрей зарабатывает примерно 21 копейку на каждой гривне. На сумме в 15 тысяч гривен - это около 3750 рублей (37,9 евро). "Оно все вроде просто, но заморочливо, - говорит Андрей. - Все время меняются правила игры, старики плохо понимают, что происходит, их надо окучивать, держать свою группу клиентов при себе. А потом они умирают".

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