Утром 16 апреля возник пожар в историческом здании биржи (Børsen) в центре Копенгагена. Под действием огня обрушился знаменитый шпиль в форме скрученных хвостов четырех драконов, сообщает датское издание Politiken.

Полиция Копенгагена получила сообщение о возгорании около 7:30 утра по местному времени (8:30 по рижскому). Шпиль обрушился спустя примерно час несмотря на усилия прибывших на место пожарных. Они по-прежнему борются с огнем, пытаясь спасти часть здания и находящиеся внутри предметы искусства.

Her faldet spiret af Børsen i København under voldsom brand den 16.04.2024. Se mere på https://t.co/ocJf7fskzf pic.twitter.com/3bfHCrcPzW — Presse-fotos.dk (@pressefotosdk) April 16, 2024

Полиция призывает жителей Копенгагена и туристов воздержаться от посещения центра города. Ближайшие к месту пожара улицы перекрыты. Сообщается, что из-за случившегося была объявлена частичная эвакуация находящегося неподалеку парламента Дании.

Историческое здание биржи, построенное в XVII веке, находилось на реконструкции. Экстренные службы сообщают, что по предварительным данным человеческих жертв удалось избежать.

Здание биржи в Копенгагене — одно из старейших в мире. Торги в нем проходили до 1974 года. Последние годы в здании размещалась Датская торгово-промышленная палата.

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