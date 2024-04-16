Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал выход двух подробных интервью в видеоформате. В своем Telegram-канале предприниматель уточнил, что в одном из интервью отвечал на вопросы американского правого публициста Такера Карлсона, в другом беседовал с неназванным "либеральным" журналистом.

"Моя обязанность как лидера политически нейтральной платформы — разговаривать с журналистами разных политических взглядов. В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту с либеральными взглядами. В тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, известным консерватором. Таким образом я могу остаться честным со всеми аудиториями и рассказать историю Telegram всем", — говорится в посте Дурова.

По его словам, интервью Карлсону выйдет "очень скоро" в видеоформате. К публикации в канале Дурова также прикреплена ссылка на канал публициста — именно там предприниматель призвал ждать анонс. Канал Карлсона был создан еще 7 марта, на момент написания этого текста в нем не было постов.

Как отмечает "Медуза", Дуров редко дает интервью, особенно на камеру. В марте 2024 года вышло его первое за семь лет большое интервью газете Financial Times, в котором основатель Telegram рассказал о планах вывести мессенджер на IPO.

Карлсон несколько лет вел авторскую программу на консервативном американском канале Fox News. После увольнения он стал работать как независимый журналист, в частности, в феврале он опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда Карлсон обещал задать "острые вопросы" об Украине, но не стал спрашивать Путина о Буче, Мариуполе или обвинениях в военных преступлениях.

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