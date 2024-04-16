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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подтвердил озвученные в середине марта на ежегодной пресс-конференции планы построить в Литве завод по производству 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, пишет Deutsche Welle. С этой целью руководство концерна и правительство Литвы - страны-члена ЕС и НАТО - подписали в Вильнюсе во вторник, 16 апреля, соглашение о намерениях. Агентство dpa отмечает, что соответствующие подписи с литовской стороны поставили премьер-министр Ингрида Симоните, министр экономики Аушрине Армонайте и министр обороны Лауринас Кащюнас.

По словам министра экономики Литвы, инвестиции Rheinmetall станут не только крупнейшими в оборонный сектор страны, но и одними из крупнейших в истории страны в целом. "Это будет способствовать развитию нашей промышленности, экономики и безопасности нашего региона", - сказала главы Минэкономики на церемонии, которая транслировалась в прямом эфире по литовскому телевидению.

В свою очередь министр обороны Литвы подчеркнул, что производство боеприпасов в стране является "одним из уроков" агрессивной войны РФ против Украины. "Независимость от глобальных цепочек поставок и производство здесь, в Литве, являются неотъемлемой частью национальной безопасности и обороны", - сказал он.

Военное сотрудничество ФРГ и Литвы началось в 2022-м

С лета 2022 года Rheinmetall совместно с оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) управляет центром технического обслуживания в Литве, пишет dpa. Именно в этой балтийской стране обслуживаются боевые машины боевых подразделений НАТО - как дислоцированных в странах Балтии, так и боевые танки Leopard 2, переданные Германией Украине.

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) намерен посетить балтийскую страну 6 мая. Одной из целей визита Шольца станет посещение первых солдат немецкой бригады бундесвера, дислоцированной ранее в Литве, передает агентство BNS слова литовского президента.

Науседа также приветствовал планы компании Rheinmetall по строительству в Литве завода по производству боеприпасов. "Инвестиции Rheinmetall - это, безусловно, очень важный и долгожданный шаг на пути укрепления нашей оборонной промышленности", - сказал президент.

Писториус: Бригада бундесвера в Литве - веха для НАТО

В начале апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) назвал начало размещения бригады бундесвера в Литве важным шагом для укрепления восточного фланга НАТО. "Мы впервые начинаем размещать такое подразделение за пределами Германии на постоянной основе", - заявил он на церемонии отправки в Литву передового отряда бригады в составе 20 военнослужащих, которые подготовят условия для дальнейшей переброски в Литву немецких солдат.

На фоне изменившейся ситуации в Европе в сфере безопасности правительство ФРГ пообещало разместить в Литве на постоянной основе боеспособное и автономное подразделение. Бригада бундесвера должна достичь состояния полной боеготовности к 2027 году. Она будет насчитывать около 4800 солдат и 200 гражданских служащих бундесвера, которые получат возможность привезти в Литву свои семьи.

Подразделение с названием 45-я танковая бригада планируется окончательно сформировать в следующем году. Небольшая группа в составе 150 военнослужащих приступит к службе в Литве уже в 2024-м. По данным литовского министерства обороны, размещение бригады обойдется Германии в 800 млн евро.

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