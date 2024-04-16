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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал председателя КНР Си Цзиньпина оказать влияние на российского президента Владимира Путина и убедить того закончить войну в Украине. "Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил Си оказать давление на Россию, чтобы Путин наконец прекратил свою безумную кампанию, вывел свои войска и закончил эту ужасную войну", - написал Шольц во вторник, 16 апреля, в своем аккаунте в соцсети X. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам канцлера, Си Цзиньпин также согласился поддержать мирную конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии в середине июня. "Китай и Германия намерены интенсивно и позитивно координировать усилия по содействию организации конференции высокого уровня в Швейцарии и будущих международных мирных конференций", - написал он.

Встреча немецкого канцлера и председателя КНР состоялась в заключительный день трехдневной поездки Олафа Шольца в Китай. Помимо войны в Украине лидеры в сопровождении нескольких министров и бизнес-делегации обсудили защиту климата и экономическое сотрудничество Германии и Китая.

Китай хочет сохранить нейтралитет в украинском вопросе

Согласно собственным заявлениям, Китай занимает нейтральную позицию в войне в Украине. Запад критикует Пекин за то, что тот до сих пор официально не осудил полномасштабное вторжение РФ в соседнюю страну, и нарастил экономическое и стратегическое сотрудничество с Россией за два года войны в Украине.

В ходе встречи с немецким канцлером Си признал важность взаимодействия между крупными державами для решения различных проблем в рамках "новой эры турбулентности и потрясений", которая несет риски для всего человечества. "Совместно мы можем обеспечить больше стабильности и безопасности на Земле", - заявил он, добавив, что Китай делает ставку на сотрудничество с Германией, несмотря на существующие политические разногласия.

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