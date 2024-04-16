Совет Европы должен возглавить процесс конфискации российских государственных активов и их использование для восстановления Украины через специально созданный международный компенсационный механизм. Об этом говорится в резолюции "Поддержка восстановления Украины", единогласно принятой во вторник, 16 апреля, в Страсбурге во время весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), пишет Deutsche Welle.

Ассамблея призывает страны, на территории которых были заморожены активы российского Центробанка, начать сотрудничество "для быстрой передачи этих активов международному механизму компенсации". ПАСЕ считает, что этот механизм должен быть создан под эгидой Совета Европы. Он должен будет включать в себя международный трастовый фонд, аккумулирующий все государственные активы России, замороженные на территории стран-членов Совета Европы (СЕ) и государств, не входящих в его состав. А также "непредвзятую и эффективную" международную комиссию, которая будет рассматривать иски, поданные физическими и юридическими лицами Украины, пострадавшими от российской агрессии.

Государство-агрессор обязано выплатить репарации

В резолюции, подготовленной докладчиком от Европейской народной партии, представителем албанской делегации Лулзимом Башой, выражается "глубокая обеспокоенность масштабными разрушениями и тяжелыми страданиями, причиненными Украине и ее народу" вторжением России, продолжающимся с 2014 года и повлекшим за собой материальные и человеческие потери, грубые нарушения прав человека и многочисленные военные преступления.

По мнению ПАСЕ, Совет Европы должен играть ведущую роль в координации усилий по восстановлению Украины, "поскольку рекомендует конфисковать российские государственные активы и использовать их на восстановление Украины". "Такие действия преследуют тройную цель: поддержка Украины, гарантия ответственности РФ и сдерживание любой вероятной агрессии в будущем".

"Неучастие России в урегулировании международных споров" не позволяет обеспечить выплату репараций Украине через традиционные правовые каналы. Однако ПАСЕ напоминает, что РФ как государство-агрессор обязана предоставить полную компенсацию за ущерб, "вызванный ее международно-противоправными действиями, включая разрушение инфраструктуры, гибель людей, экономические трудности и прочее".

Конфискация – контрмера против государства, нарушающего право

В целом Запад заморозил около 300 миллиардов долларов государственных активов России, которые "должны быть доступны для восстановления Украины". Среди стран ЕС в настоящее время нет единой позиции по конфискации этих активов в пользу Украины. Однако ПАСЕ имеет по этому поводу четкую позицию. "В соответствии с международным правом государства имеют полномочия принимать контрмеры против страны, грубо нарушившей международное право. Пришло время для государств-членов Совета Европы перейти от санкций к контрмерам", - отмечается в резолюции.

Согласно международному праву, контрмеры направляются на то, чтобы "побуждать государство-нарушителя прекратить свое противоправное поведение или выполнить обязательства, вызванные таким поведением, например, выплатить компенсацию за нанесенный ущерб". Одной из причин, сдерживающих западные страны от конфискации государственных активов, является принцип суверенного иммунитета, согласно которому государство и его имущество не могут подчиняться суду иностранного государства. Однако ПАСЕ отмечает, что легитимность рекомендуемых ею контрмер "остается неоспоримой в рамках суверенного иммунитета".

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