В аннексированном Крыму в ночь на 17 апреля в районе военного аэродрома в Джанкое произошли взрывы и начался пожар.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", спутник в ночь на 17 апреля зафиксировал шесть очагов пожаров на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним. На этом аэродроме, отмечает "Крымский ветер", базировались ударные вертолеты, а также были замечены пусковые установки ЗРК С-300/C-400. По открытым данным в Джанкое расположен 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.

Участок автомобильной дороги Джанкой — Феодосия рядом с Джанкоем временно перекрыт для движения, организован объезд, объявило Министерство транспорта аннексированного Крыма, не став уточнять причину.

Представитель назначенной Россией администрации полуострова Олег Крючков написал в Telegram-канале: "В Джанкое взорвалась газобаллонная установка в автомобиле, неисправность. Хлопок связан с этим".

Глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов произошедшее в Джанкое на момент публикации новости не комментировал.

Украинские СМИ и официальные представители властей Украины пока не публиковали заявлений об ударе по аэродрому.

По российским кораблям и самолетам, дислоцированным в Крыму, регулярно наносятся удары. В частности с начала 2024 года украинские беспилотники вывели из строя несколько кораблей Черноморского флота, также сообщалось об уничтоженных на аэродроме в Бельбеке военных самолетах. Минобороны РФ и власти аннексированного полуострова такие сообщения, как правило, оставляют без комментариев.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram