Российские войска утром 17 апреля обстреляли Чернигов. По данным главы областной администрации Вячеслава Чауса, всего были нанесены "три ракетных удара почти по центру города". В комментарии "Суспильне" он уточнил, что по городу выпустили три ракеты "Искандер".

Заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Кулеба сообщил, что в результате обстрела было разрушено восьмиэтажное здание, а еще четыре многоэтажных дома, больница, заведение высшего образования и десятки автомобилей получили повреждения. Глава Черниговской городской администрации Дмитрий Брижинский заявил "Суспильне", что в городе были повреждены 16 домов.

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что в Чернигове в результате российского удара был разрушен отель, где размещались военнослужащие ВСУ. "Прилет по гостинице вблизи центра города, где квартировали военные. Много погибших и еще больше раненых", — написал он. Власти эту информацию не подтверждали.

Как сообщил исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако, в результате атаки по последним данным погибли 14 человек, 61 пострадал.

Сейчас на месте попадания ракет проводится поисково спасательная операция, так как под завалами могут оставаться люди, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его данным, после атаки как минимум три человека числятся пропавшими без вести. В ГСЧС Украины также рассказали, что спасатели уже извлекли из-под завалов трех человек.

Клименко отметил, что среди погибших была сотрудница МВД. "25-летний лейтенант полиции. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Смертельное осколочное ранение", — сообщил глава ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших. Также он отметил, что число пострадавших может увеличиться. "И этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной", — написал украинский президент в Telegram-канале.

С аналогичным заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Эти невинные люди не погибли и не пострадали, если бы Украина имела достаточные возможности ПВО. Три дня назад на Ближнем Востоке мы увидели, как выглядит надежная защита человеческих жизней от ракет. Партнеры Украины имеют необходимые средства, чтобы помочь нам спасать украинские жизни с таким же уровнем эффективности", — написал Кулеба в соцсети Х.

В городе был создан штаб по ликвидации последствий атаки. Исполняющий обязанности мэра Александр Ломако сообщил, что власти приступили к расселению людей, нуждающихся во временном жилье, а работники коммунальных служб начали обходить квартиры в домах, находившихся в радиусе ракетных ударов. Также власти объявили срочный сбор крови для пострадавших.

В Минобороны России удар по Чернигову не комментировали.

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