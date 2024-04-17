Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины утром 17 апреля атаковали Казанский авиационный завод имени Горбунова, который производит и ремонтирует военные самолеты, в том числе бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М. Об этом "РБК-Украина" сообщили источники в украинских спецслужбах.

По их данным, взрывы на территории завода произошли около 10 часов утра. Примерно в это время местный Telegram-канал "Казань на максималках" написал, что в районе завода включили сирену воздушной тревоги. Также сообщалось об эвакуации работников Казанского вертолетного завода и Казанского авиационного завода.

Местное издание Inkazan.ru писало, что также эвакуация прошла на территории особой экономической зоны "Алабуга". Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщил об эвакуации сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий компаний "Танеко" и "Сибур" в Нижнекамске и Казани.

Вскоре в Telegram-канале Росавиации появилось сообщение, что в Татарстане и Нижегородской области были введены временные ограничения на работу аэропортов. Так, аэропорт Казани не принимал и не отправлял воздушные суда с 07:15, а аэропорт Нижнего Новгорода — с 07:45. К полудню все ограничения сняли.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что в районе 11:20 средства ПВО сбили украинский беспилотник в Татарстане. Перед этим ведомство отчиталось о сбитом БПЛА в Мордовии. Там, по данным источников "Суспильне", беспилотники ГУР атаковали 590-й отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, расположенный в городе Ковылкино.

"Целью удара стал загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер" с дальностью обнаружения целей около 3000 км и высотой обнаружения более 100 км", — пишет издание. По данным Astra, в первый раз украинские беспилотники атаковали эту воинскую часть 11 апреля.

Утром 2 апреля украинские беспилотники впервые с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину атаковали предприятия в Татарстане. В Нижнекамске дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу "Танеко". В Елабуге в результате атаки было повреждено общежитие студентов колледжа "Алабуга Политех", расположенное недалеко от цеха по сборке иранских ударных беспилотников. По данным властей, в результате атаки пострадали 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

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