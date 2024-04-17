Цена победы РФ в войне против Украины для Европы будет гораздо выше, чем любая сэкономленная сейчас сумма, убеждена глава Еврокомиссии. На конференции по обороне она призвала ЕС принять масштабные меры безопасности.

В ближайшие пять лет Европейскому Союзу необходимо высокими темпами нарастить свой оборонно-промышленный потенциал, заявила председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 17 апреля, на ежегодной конференции по обороне и безопасности в Брюсселе. При этом она признала, что этот процесс будет непростым.

"Он потребует нового европейского оборонного мышления как от государств-членов ЕС, так и от институтов, промышленности и инвесторов, а также политического и морального мужества, чтобы поддерживать Украину здесь, на европейской земле, столько, сколько потребуется. Потому что цена отсутствия безопасности, цена победы России намного выше, чем любая сумма, которую мы можем сэкономить сейчас. Цена столкновения с многочисленными угрозами и конфликтами, к которым нет готовности, намного выше, чем мы можем себе позволить", - указала фон дер Ляйен.

Она назвала массированную воздушную атаку Ирана на Израиль новейшим "сигналом о намерениях новой лиги авторитарных правителей", к которой причислила не только Тегеран, но и Москву, и Пхеньян. "Жестокая агрессивная война России против Украины длится уже третий год, укоренившись и усилившись, как никогда. Северная Корея поставляет в Россию одну за другой партию боеприпасов. Иранские беспилотники ежедневно летают над украинскими городами. Иран даже помогает России с технологиями для создания этих беспилотников на ее территории, - напомнила глава Еврокомиссии. - Новая лига авторитарных правителей работает сообща, чтобы разрушить основанный на правилах международный порядок, перекроить карты разных континентов и довести наши демократии до развала".

По ее мнению, война на территории Евросоюза не неизбежна, но исключить ее нельзя. Поэтому странам ЕС необходимо восстановить, пополнить и модернизировать свои вооруженные силы, а также обеспечить себе материальное и технологическое превосходство в потенциальном бою. Для этого "Европа должна вкладывать больше, вкладывать лучше, вкладывать в европейские проекты", чтобы не только повысить свой уровень безопасности, но и обеспечить рабочие места, ноу-хау и экономический рост. Более того, суверенная оборона Евросоюза будет способствовать укреплению НАТО, убеждена Урсула фон дер Ляйен.

Позднее 17 апреля в Брюсселе начнется саммит лидеров ЕС, на котором обсудят в том числе военную помощь Украине, а также вмешательство РФ в работу демократических институтов Евросоюза. Саммит продлится до 18 апреля.

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