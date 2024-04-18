Законопроект о дополнительном финансировании для Украины, представленный спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, предлагает выделить Украине 60,84 млрд долларов для поддержки в противостоянии российской агрессии, включая 23,2 млрд долларов на восполнение оружейных запасов США.

Джонсон ранее пояснил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины предусматривает отход от безвозмездной передачи вооружений и включает структуру займов.

Законопроект о помощи Украине будет рассматриваться отдельно от помощи Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе, в отличие от первоначального варианта, одобренного Сенатом (верхней палатой Конгресса). На поддержку Израиля предлагается выделить $26,38 млрд, а на нужды Индо-Тихоокеанского региона $8,12 млрд.

Голосование по каждому из четырех законопроектов (три уже представлены законодателям, а четвертый, касающийся противодействия России, Китаю и Ирану, будет внесен в Палату позже сегодня), как ожидается, состоится в субботу вечером.

Палата представителей таким образом прислушалась к требованиям ультраправых сторонников Трампа о том, чтобы рассматривать эти законопроекты отдельно.

Но окончательный продукт, как пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, будет объединен в один большой пакет, который будет отправлен для утверждения в Сенат, поскольку на этом настаивают демократы в качестве условия своей поддержки.

Президент Байден заявил, что поддерживает внесенные спикером Палаты представителей Майком Джонсоном законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент США готов их подписать после одобрения в обеих палатах Конгресса, говорится в заявлении Белого дома.

"Я решительным образом поддерживаю этот пакет законопроектов, направленный на оказание необходимой помощи Израилю, Украине, чрезвычайно необходимой помощи палестинцам в секторе Газа, а также на укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", — говорится в заявлении Белого дома.

Байден считает, что "Палата представителей должна принять законопроекты на этой неделе, и Сенат должен быстро последовать за ней". "После этого я немедленно подпишу законопроекты", — сказано в заявлении Байдена.

В представленном законодателям законопроекте на помощь Украине предлагается выделить $61 млрд. Голосование по законопроекту должно состояться в эту субботу, 20 апреля.

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