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В ЕС понимают, что поставки оружия Украине нужно ускорить и увеличить. Теперь это вопрос не месяцев, а дней или недель, заявил глава Евросовета. Страны обещают в том числе системы ПВО.

На фоне массированных российских воздушных атак на украинские города и критическую инфраструктуру Европейский Союз и его страны увеличат гуманитарную помощь Украине и ее поддержку в области гражданской обороны, в частности будут поставлены электрогенераторы и силовые трансформаторы. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня саммита ЕС 17 апреля.

Евросоюз также подчеркивает необходимость срочно предоставить Украине средства противовоздушной обороны, ускорить и активизировать доставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские снаряды и ракеты. Его лидеры, главы государств и правительств призвали сделать необходимые шаги на уровне министров отдельных стран. Встреча глав Минобороны и МИД стран ЕС пройдет уже 22 апреля.

"Нам не нужно так много слов, нам нужно больше военной техники - им нужно!" - заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, выйдя к журналистам за полночь, чтобы рассказать о решениях ЕС. Новые поставки вооружений и боеприпасов Киеву, по его словам, - это "вопрос не месяцев, а дней и недель".

Как можно быстрее предоставить Украине системы ПВО призвал участников саммита канцлер Германии Олаф Шольц. "Всем нужно посмотреть на свои запасы, чтобы понять, могут ли они выделить еще какие-нибудь системы ПВО, особенно Patriots, потому что они так срочно нужны в этой конкретной ситуации, - сказал он. - Агрессивная война России продолжается с особой жестокостью, и мы знаем: чтобы поддержать Украину, мы должны делать больше, чем до сих пор делали". Сам Берлин накануне объявил о намерении передать Киеву уже третью систему ПВО Patriot.

Украина ждет обещанного Европейским Союзом

С учетом тех систем ПВО, которые уже есть у Украины, Киев не исключает угрозы российских атак не только на Запорожскую АЭС, но и на другие атомные станции. На это указал президент Владимир Зеленский, обращаясь к Евросовету по видеосвязи: "Это можно остановить только противовоздушной обороной - специальными системами, такими как Patriot, IRIS-T, SAMP-T, NASAMS... Системами, которые у вас есть. Они нужны Украине прямо сейчас - нужны, чтобы остановить Путина от использования террористических методов. Ради вашей безопасности в том числе".

В то же время Зеленский отметил, что ВСУ до сих пор не получили обещанный миллион артиллерийских снарядов от ЕС, а несколько других инициатив реализованы не полностью. "Это в первую очередь сказывается на том, что наши солдаты могут использовать на фронте и чего им, к сожалению, еще приходится ждать, - сказал президент Украины. - Я прошу вас ускорить реализацию наших с вами договоренностей - как о поставках и совместном производстве оружия и боеприпасов, так и о финансировании необходимых проектов".

Глядя на то, как каждый день и каждую ночь Россия бомбит Украину, убивая мирных жителей и разрушая ее инфраструктуру, "очень жаль видеть, что мы принимаем решения, но не выполняем их", признал президент Литвы Гитанас Науседа, общаясь с журналистами.

По его мнению, радоваться нужно не решениям о поставках вооружений Киеву, а самим поставкам, когда они своевременны. "Потому что иногда временной разрыв между принятием решения и его реализацией занимает несколько месяцев и даже больше", - констатировал он.

Будущий шаг к миру в Украине?

Шарль Мишель рассказал журналистам, что страны ЕС едины как в своей готовности помогать Украине, так и искать возможности для справедливого мира в Украине. Поэтому лидеры обсудили реализацию мирного плана Владимира Зеленского и запланированную на июнь в Швейцарии конференцию по урегулированию вооруженного конфликта в Украине, в которой примет участие и Евросоюз.

"Мы хотим взаимодействовать с международным сообществом, со всеми странами мира, особенно с Глобальным Югом. Мы намерены координировать свои действия с политической точки зрения", - сказал глава Евросовета.

Подобную точку зрения высказал перед встречей канцлер Австрии Карл Нехаммер. "Сейчас необходима полная поддержка Украины, чтобы РФ поняла, что альянс ЕС не даст слабину. С другой стороны, на мой взгляд, при полной поддержке важно думать о возможностях мира и прекращения огня, - сказал он. - Нам нужны рамки, которые позволят говорить об этом в принципе. Сейчас мы не находимся даже в сфере диалога между сторонами конфликта. Чтобы этого достичь, нам нужны разные союзники". По мнению Нехаммера, прогресса в этом можно добиться при помощи партнеров за пределами Европы, например, в странах БРИКС, "которые поддерживают хорошие отношения с Российской Федерацией".

В итоговом заявлении Европейский совет также приветствовал прогресс в деле передачи Украине доходов от замороженных активов РФ и призвал к скорейшему принятию предложения Еврокомиссии об их использовании. Президент Украины в своем обращении просил использовать и сами активы "чтобы защитить жизни людей от российского террора". Он также попросил Брюссель приложить максимальные усилия, чтобы убедить Вашингтон предоставить Киеву больше помощи, в том числе финансовой. Голосование в Конгрессе США о выделении Украине 60 млрд долларов запланировано на 20 апреля.

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