Правящая консервативная партия "Хорватское демократическое содружество" (HDZ) во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем побеждает на досрочных выборах, однако получит по итогам голосования меньше депутатских кресел, чем в предыдущем созыве парламента. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте избирательной комиссии Хорватии.

Из них следует, что после подсчета 99% бюллетеней консерваторы получают 60 мест в 151-местном парламенте, крупнейшая оппозиционная сила — Социал-демократическая партия и ее партнеры — 42 места, а правопопулисты из "Отечественного движения" — 14 мест. Ультраконсерваторы и "зеленые" займут в новом созыве 11 и 10 депутатских кресел соответственно. В предыдущем созыве у HDZ было 66 мандатов.

Явка избирателей составила более 60%, что значительно превышает 47% на выборах 2020 года.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович уже объявил о победе своей партии. "HDZ в третий раз подряд убедительно выиграла парламентские выборы. С утра мы начнем работу над формированием нашего третьего правительства", — заявил он, выступая перед своими сторонниками.

В марте парламент Хорватии принял решение о самороспуске на фоне прозвучавших со стороны оппозиционных социал-демократов обвинений правящей партии в коррупции.

Как считают критики правительства, Пленкович решил провести досрочные выборы, поскольку опасался, что позднее "Хорватское демократическое содружество" потеряет популярность. Изначально выборы в парламент в Хорватии должны были пройти осенью.

В свою очередь, 14 марта парламент страны принял спорный закон, который предусматривает наказание для информаторов, передающих журналистам данные из судебных расследований. Оппозиция считает, что этот закон призван прикрыть коррумпированных политиков, приближенных к Пленковичу.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram