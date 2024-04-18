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Полиция города Байройт в Баварии 17 апреля задержала двух жителей Германии, обвиняемых в работе на российские спецслужбы и подготовке диверсий, сообщается на сайте генерального прокурора Германии. Первым об этом деле со ссылкой на источники написало издание Der Spiegel.

Задержаны жители Баварии 39-летний Дитер С. (Dieter S.) и 37-летний Александр Й. (Alexander J.), которые имеют гражданство Германии и России. Фамилии задержанных не раскрываются.

Обоих обвиняют в работе на иностранную разведку. Кроме того, Дитера С. обвиняют по статье об организации взрывов и поджогов, разведывательной агентурной деятельности в диверсионных целях, а также фото- и видеосъемке военных объектов.

Как пишет Der Spiegel, Дитер С. — главный подозреваемый, а второй фигурант дела, Александр Й., как считается, помогал ему с марта 2024 года.

По версии следствия, Дитер С. общался с человеком, связанным с российской разведкой, и с октября 2023 года обменивался с ним информацией о возможных диверсионных акциях в Германии. Эти действия, как заявили в прокуратуре, должны были в том числе подорвать военную поддержку, которую ФРГ оказывает Украине. По данным прокуратуры, Дитер С. заявил своему собеседнику, что готов поджигать и взрывать военные объекты и промышленные предприятия.

По данным Der Spiegel, Дитер С. следил за транспортными маршрутами, которые используют для перевозки военных грузов. Также следствие считает, что он собирал информацию о потенциальных объектах нападения, в том числе об объектах вооруженных сил США, расположенных в Германии. Der Spiegel пишет, что он якобы следил за крупным военным полигоном в Графенвёре в Баварии, где американская армия обучает украинских солдат управлять танками Abrams.

Следствие считает, что Дитер С. снимал на фото и видео потенциальные объекты нападения, а также военный транспорт и грузы, после чего передавал полученную информацию российским спецслужбам.

Кроме того, Дитера С. обвиняют в участии в террористической организации за рубежом из-за того, что в 2014-2016 годах он воевал в Украине в составе войск самопровозглашенной ДНР. Власти Германии считают это вооруженное формирование террористической организацией. Помимо этого, пишет Der Spiegel, прокуратура проводит расследование о подготовке акта насилия, опасного для государства, поскольку у Дитера С. обнаружили огнестрельное оружие.

Суд в Карлсруэ заключил Дитера С. под стражу 17 апреля. Вопрос о мере пресечения для второго фигуранта дела будет рассмотрен 18 апреля.

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