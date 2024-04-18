Полиция Германии опросила нашедшихся в стране детей, которых в Украине считают принудительно перемещенными Россией, и выяснила, что большинство из них приехали как беженцы вместе со своими законными представителями, пишут "Важные истории".

Накануне глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что благодаря сотрудничеству с немецкими правоохранительными органами в Германии нашли 161 украинского ребенка. Этих детей, по его словам, разыскивали как принудительно перемещенных во время войны на оккупированные территории, в Россию или Беларусь. Как они попали в Германию, Выговский не уточнил.

В немецкой полиции "Важным историям" рассказали, что сверили составленные Украиной списки детей со своими базами, а затем полицейские на местах отправились по адресам и опросили детей и их сопровождающих. По словам представителя уголовной полиции Якоба Бернардца, только в нескольких отдельных случаях имелись признаки возможного незаконного перемещения детей с оккупированных украинских территорий в Россию.

Беднарц добавил, что Украина также обратилась за помощью к полицейским ведомствам других стран, и дети, считающиеся насильно вывезенными, еще могут найтись там.

Точное число депортированных и принудительно перемещенных во время войны украинских детей неизвестно. По данным Киева, речь идет о почти 20 тысячах детей. В России утверждают, что с начала войны страна "приняла" более 700 тысяч детей, но большинство из них приехали с родителями.

Однако на территорию России вывозят и детей, воспитывающихся без родителей. По разным оценкам, их число составляет до нескольких тысяч. "Важные истории" летом 2023 года оценивали число детей-сирот, насильно вывезенных из Украины, в 2500. В России украинских детей распределяют в детские дома и интернаты, где многие проходят процесс "перевоспитания": пишут письма солдатам на фронт, смотрят брифинги представителя Минобороны РФ, а также участвуют в различных мероприятиях, направленных на поддержку войны.

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